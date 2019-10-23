Биатлонистка-перебежчица: Наш спорт — это шапито, не хочу быть грустным клоуном

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Фото © Красильников Станислав / ТАСС

Ольга Подчуфарова в своём инстаграме объяснила, почему решила выступать за Словению.

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, почему решила поменять спортивное гражданство. По словам девушки, она ценит короткую спортивную жизнь и не хочет тратить время зря.

— В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока, — заявила Подчуфарова.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" target="_blank">olgapodchufarova</a></p>

27-летняя Подчуфарова является чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призёром взрослого чемпионата мира. В наступающем сезоне она будет выступать под флагом Словении. Местные спортивные чиновники уверены, что Ольга будет на ведущих ролях в их сборной.

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