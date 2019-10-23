Хищник готов подраться с русским Драго в Москве

Франсис Нганну выразил заинтересованность в том, чтобы заменить Жуниора Дус Сантуса во время ивента в России.

После того как соперник Александра Волкова получил травму, ему экстренно ищут замену. Топовый тяжеловес Франсис Нганну сам выразил заинтересованность в том, чтобы выйти в октагон в Москве против Драго. Хищник недвусмысленно намекнул на это в своём твиттере.

— Турнир UFC в Москве через 18 дней? — написал Нганну, сопроводив запись "раздумывающим" эмодзи.

UFC Moscow in 18 days? 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 22, 2019

При этом инсайдеры утверждают, что соперником Волкова должен стать Грег Харди, а не Нганну. Этот вопрос должен разрешиться совсем скоро, потому что сам турнир UFC в Москве состоится уже 9 ноября.