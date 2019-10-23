"Рейнджерс" потратил кучу денег на Панарина, но проигрывает всем подряд

Поражение в овертайме (2:3 ОТ) от "Аризоны" стало для ньюйоркцев уже пятым кряду.

Перед началом нового сезона НХЛ нью-йоркские "рейнджеры" вывалили гигантскую кучу денег, чтобы заполучить одного из лучших игроков лиги — Артемия Панарина. Однако 11,6 миллиона долларов, которые Хлебушку платят за сезон в "Большом яблоке", никак не помогают команде.

Более того, дела у "Рейнджерс" идут совсем отвратно. На этот раз ньюйоркцы проиграли "Аризоне" (2:3 ОТ), и это поражение стало пятым подряд для команды Артемия Панарина, который в этом матче ничем клубу не помог.

В таблице Восточной конференции "рейнджеры" скатились на 15-е место. Хуже — только "Оттава". Иронично, что даже брошенный Панариным "Коламбус" и то идёт выше.

Статистика самого Панарина тоже удручает: даже среди россиян по количеству очков он только девятый в лиге. В семи матчах у коркинца четыре шайбы и два ассиста. За одну из самых жирных зарплат в лиге в Нью-Йорке могли рассчитывать на большее.

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