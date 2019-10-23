Кирьяков — о матче "Локо" с "Ювентусом": В Москве будет играть ещё тяжелее!

Экс-тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал Лайфу победную для "Ювентуса" игру с московским "Локомотивом" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению эксперта, результат матча закономерен, так как уровень игроков в туринской команде в разы выше.

— Всё объективно, так как "Локомотив" играл с "Ювентусом". При всём уважении к нашим ребятам нужно понимать, что уровень игроков в этих командах не сопоставим. Железнодорожники избрали чисто оборонительную тактику с большим насыщением центральной зоны. Понятно, что им пришлось много бегать без мяча, было потрачено большое количество физических сил.

"Ювентус", возможно, и не ожидал такой игры от "Локомотива" с большим акцентом на оборону. Плюс этот гол в одной из наших контратак. В "Ювентусе" немного не понимали, как вскрывать такую плотную оборону в первой половине игры.

— Во втором тайме с выходом Гонсало Игуаина итальянцы всё бросили вперёд, прижав "Локомотив" к своей штрафной. "Ювентус" продолжал использовать фланги для атак, а забил тем оружием, которое достаточно эффективно работает при вскрытии вот такой вот плотной обороны, — дальние удары. В первом случае Пауло Дибала классно пробил, а во втором — вратарю "Локо" Гильерме можно только посочувствовать, так как с одним выстрелом он справился, но перед добиванием всё того же Дибалы вратарь "Локомотива" оказался бессилен.

Специалист оценил шансы "Локомотива" в ответной игре с "Ювентусом", которая состоится 6 ноября в столице России. По мнению эксперта, в Москве играть подопечным Юры Сёмина будет ещё тяжелее.

— В Москве будет играть ещё тяжелее. На своём стадионе "Локомотив" не будет вот так уж откровенно сидеть в обороне. Москвичи будут раскрываться, создавая свободные зоны, что для "Ювентуса" очень даже хорошо. Итальянцам нельзя давать разбежаться, иначе всё может печально закончиться, — сказал Лайфу Кирьяков.