Игрок "Крыльев Советов": Результативность Соболева — для многих сюрприз

23-летний полузащитник самарской команды Антон Зиньковский высказался о голевой феерии своего напарника.

— Результативность Соболева — для многих приятный сюрприз. Мы всегда на него рассчитывали. Саша вернулся из аренды очень мотивированным, стал сильнее как нападающий. Молодец! Мы все его поддерживаем и верим, что он продолжит забивать, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — В душе мы давно надеялись, что Соболева заметят и пригласят в сборную. Он же столько назабивал! Лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги.

Напомним, что Соболев вместе с Элдором Шомуродовым из "Ростова" лидирует в гонке бомбардиров. У обоих уже по десять голов.