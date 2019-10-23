Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Калгари"

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл "Калгари Флэймз" — 5:3.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин удостоился звания первой звезды матча в победной для его команды игре регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари Флэймз" (5:3). Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу.

На старте второго периода Ови помог защитнику Джону Карлсону открыть счёт в матче.

"Вашингтон", выигрывая во втором периоде 2:0, пропустил дважды: на 24-й минуте Элиас Линдхольм реализовал большинство, а за три минуты до второго перерыва Остин Кзарник вывел "огоньков" вперёд. "Вашингтон" отыгрался мгновенно. Спустя десять секунд после пропущенной шайбы Овечкин и Бэкстрём идеально разыграли выход два в одного, вновь вернув лидерство "столичным" — 3:2.

В составе "Вашингтона" также отметились голами Чандлер Стивенсон (23'), Том Уилсон (53') и Джон Карлсон (в пустые ворота), оформивший дубль. У "Калгари" третью шайбу забросил Тобиас Ридер (60').

5:3 — "Вашингтон" одерживает четвёртую подряд победу. Команда Овечкина с 16 набранными очками занимает второе место на Востоке, отставая от лидера конференции "Баффало" на один балл.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Калгари Флэймз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 3:5 (0:0; 2:3; 1:2)