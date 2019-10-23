На здоровье! Макгрегор везёт в Россию виски или анонс боя с Хабибом?

24 октября экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответит на вопросы журналистов в Москве. Несмотря на то что организатором мероприятия является букмекерская контора, ирландец (по их заверению) будет отвечать исключительно на спортивные вопросы. Но какие вопросы в плане ММА могут быть к Ноториусу, учитывая, что его следующий поединок не анонсирован официально и в целом непонятно, вернётся ли он вообще когда-нибудь в октагон?

Конечно, можно было бы наивно предположить, что неожиданный прилёт Макгрегора связан с громким анонсом боя. И раз уж Москва выбрана городом, где это произойдёт, то значит, что и оппонентом ирландца будет кто-то из россиян. Наверное, Хабиб? Но верится в это с большим трудом...

Нурмагомедов не вернётся в клетку ранее чем в марте-апреле 2020 года. И (с большей долей вероятности) следующим противником дагестанского Орла станет Тони Фергюсон. По крайней мере, в этом нас пытается уверить президент UFC Дана Уайт, да и сам Хабиб не против этого боя.

С другой стороны, UFC всё чаще отходит от спортивного концепта, делая выбор в пользу шоу и заработка. Не стоит удивляться, если Российский фонд прямых инвестиций и лично его глава Кирилл Дмитриев, являющийся хорошим приятелем Нурмагомедова, уже договорились с UFC о проведении шоу с участием Орла в России. И кого везти на убой, если не Макгрегора?

Этот тезис в интервью "Советскому спорту" подтвердил и Абдулманап Нурмагомедов.

— Если это будет "Мэдисон-сквер-гарден" — Фергюсон, если Москва — Конор. Нам очень хочется для своих болельщиков провести один бой в Москве. Мы столько лет работаем, и за нас всё это время переживали. Мы должны им выступление, показать себя. И, если наш поединок покажет Первый канал, дети от шести до 12 лет пойдут в зал заниматься спортом. Следующее поколение будет занято, оно станет защитниками Отечества, — отметил отец и тренер чемпиона.

Повторная победа Хабиба над всё ещё большой звездой ММА в России значительно повысит статус как самого дагестанца, так и в целом всего российского ММА. Это выгодно всем. Выгодно Дане Уайту, РФПИ, Нурмагомедову и самой стране. Всем, кроме Макгрегора.

Этот бой интересен болельщикам гораздо меньше, чем поединок Орла с Фергюсоном. Но кого это волнует в UFC?

Всё же вряд ли мы услышим в ближайший четверг из уст Конора "информационную бомбу". Да, он катком пройдётся по Хабибу, выразит уважение к Путину и любовь к России. Но не более... Между делом ирландец предложит всем собравшимся отхлебать своего ирландского виски Proper Twelwe. Месяц назад бренд, главным акционером которого является Ноториус, объявил о приходе в нашу страну. Кому, как не Конору, официально презентовать напиток...

Несмотря на всю прозаичность ситуации, эта конференция интересна гораздо меньше, чем встреча Хабиба с журналистами на прошлой неделе. Пресс-конференция, на которую Нурмагомедов так и не пришёл. Вопросы к Хабибу остались, к Конору их нет. Почти нет.

— Уважаемый Конор, почему вас так часто обвиняют в сексуальных домогательствах?

— Конор, зачем вы ударили пожилого мужчину за отказ пить ваш виски в пабе?

— Конор, в "Твиттере" Хабиб по-русски назвал вас алкашом. Вы с этим согласны?

— Извините, но на пресс-конференции можно задавать только спортивные вопросы.

Странно, какое же отношение имеет в последнее время UFC и Конор Макгрегор к спорту?