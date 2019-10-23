Кокорин в прошлый раз не помог "Зениту" с "Лейпцигом". Получится ли у Дзюбы?

Вслед за московским "Локомотивом" в борьбу в Лиге чемпионов вступает петербургский "Зенит". Вспоминаем историю встреч сине-бело-голубых с сегодняшним соперником из Германии — "Лейпцигом".

"Зенит" и "Лейпциг" встречались на поле дважды в марте прошлого года. Домашний матч завершился со счётом 1:1, у сине-бело-голубых забил Себастьян Дриусси. А вторая встреча на выезде осталась за немцами — 2:1. Автором единственного мяча у российской команды стал экс-капитан петербуржцев Доменико Кришито.

Но "Зениту" не стоит вспоминать те встречи. Почему? Да потому, что в тот период у команды был кризис. Дзюба и Шатов, которых не оценил Роберто Манчини, находились в арендах. Сделанная ставка на Александра Кокорина не привела к успеху. Сама команда уже проваливала сезон ("Зенит" показал худший результат за последние десять лет, заняв по итогу пятое место в чемпионате). Спустя всего два месяца после игры с "Лейпцигом" итальянский специалист, оставив после себя разруху, был уволен.

Сегодня "Зенит" — это лидер чемпионата страны, который имеет в команде тех же Дзюбу и Шатова. В прошлый раз у них не было возможности помочь, зато теперь есть шанс показать Манчини, что они зря были списаны со счетов.

Прекрасно знаем, что это сильная команда, которая высоко идёт в турнирной таблице. Стараемся отталкиваться от своей игры, всё будет зависеть от нас самих Олег Шатов

"Лейпциг" идёт на пятом месте в Бундеслиге. После восьми туров у них 16 забитых голов и восемь пропущенных.

У "Лейпцига" много быстрых и молодых игроков. Эта команда быстро выходит из обороны в атаку. Нам будет непросто. Постараемся сыграть надёжно и показать лучшую игру. Выиграет тот, кто окажется сильнее Сергей Семак

Встреча состоится сегодня на стадионе "Ред-Булл-арена" и начнётся в 19:55 (мск).

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