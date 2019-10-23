Рейнгольд: Для "Зенита" пришло время продемонстрировать своё мастерство

Прославленный советский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал Лайфу предстоящую игру "Зенита" в Лиге чемпионов против немецкого "Лейпцига".

По мнению Валерия Рейнгольда, сейчас сине-бело-голубые показывают хорошую игру во внутреннем чемпионате, что должно им помочь удачно сыграть на международной арене.

— Такие вот матчи, как "Лейпциг" с "Зенитом" или "Ювентус" с "Локомотивом" интересны в первую очередь тем, что здесь мы можем сравнивать уровень российского футбола с немецким или итальянским. Всё то, что делает "Зенит" во внутреннем чемпионате, нам понятно. Теперь пришло время своё мастерство петербуржцам продемонстрировать на международной арене. "Зенит" сейчас здорово играет, команда на ходу. Ничего не могу сказать об игре "Лейпцига", но то, что они в Бундеслиге идут в лидирующей группе, говорит о многом. Подопечные Сергея Семака дадут сопернику бой, в этом можно не сомневаться, но будет очень трудно.

"У "Локомотива" вчера немного не получилось. По желанию играть и самоотдаче у меня вопросов к железнодорожникам нет, а по мастерству, увы, нужно признать, мы уступаем "Ювентусу". Посмотрим, что покажет сегодня "Зенит", — подытожил эксперт.

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