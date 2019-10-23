Вратарю "Металлурга" порезали горло коньком во время матча

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским "Металлургом" и казанским "Ак Барсом" с вратарём хозяев площадки Василием Кошечкиным произошёл неприятный эпизод. В первом периоде голкипер сталеваров получил удар коньком в шею от своего защитника Максима Матушкина. У Кошечкина после столкновения появилась на шее кровь, вследствие чего он был вынужден покинуть площадку. Однако вскоре Кошечкин вернулся на лёд с пластырем на шее, а "Металлург" по буллитам одержал третью победу кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) — "Ак Барс" (Казань) — 1:0 Б (0:0; 0:0; 0:0; 2:0)