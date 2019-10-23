Пушки украинца Ракицкого было недостаточно. "Зенит" уступил "Лейпцигу" в ЛЧ

Команда Сергея Семака на выезде проиграла со счётом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счёт в матче "Лейпциг" — "Зенит" был открыт фантастическим ударом украинского защитника Ярослава Ракицкого на 25-й минуте. Весь первый тайм подопечные Семака выглядели лучше.

Но уже во втором временном отрезке всё сложилось против сине-бело-голубых. На 49-й минуте Конрад Лаймер сравнял счёт на табло, забив точно в левый нижний угол. А практически следом Марсель Забитцер вывел команду вперёд сумасшедшим ударом. У Кержакова просто не было шанса — 2:1.

Забитцер с лета отправил мяч в девятку Кержакова. Сумасшедший мячhttps://t.co/4wlvNEgpvD#ЛейпцигЗенит pic.twitter.com/FdZptRpaxf — Матч ТВ (@MatchTV) October 23, 2019

"Лейпциг" теперь является лидером группы с шестью очками. У "Зенита" и "Лиона" по четыре очка, но у французской команды матч третьего тура ещё впереди.

Лига чемпионов. Групповой этап

"Лейпциг" — "Зенит" — 2:1

Голы: Ракицкий 25' (0:1), Лаймер 49' (1:1), Забитцер 59' (2:1)

Группа G

1. "Лейпциг" — 6 очков (3 игры)

2. "Лион" — 4 (2)

3. "Зенит" — 4 (3)

4. "Бенфика" — 0 (2)