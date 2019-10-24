Черышев уже выигрывал ЛЧ, но только сейчас забил первый гол. Как так вышло?

Комплекту наград российского полузащитника позавидует почти любой футболист топ-уровня.

Испанская "Валенсия" накануне сыграла вничью с французским "Лиллем" (1:1) в Лиге чемпионов. Причём "летучие мыши" на последних секундах упустили победный для себя счёт, который обеспечил российский полузащитник Денис Черышев. Вингер прошил голкипера коронным ударом с левой на 63-й минуте встречи.

Гол Дениса Черышева в ворота "Лилля" в матче Лиги чемпионов 🔥 pic.twitter.com/eGAnhdZpYH — Сборная России (@TeamRussia) October 23, 2019

Что удивительно, этот мяч стал первым для Черышева в Лиге чемпионов. А удивляет это потому, что российский полузащитник уже имеет в своём активе победу в Лиге чемпионов. Для тех, кто упустил этот момент из виду, освежаем его в памяти.

Черышев — воспитанник мадридского "Реала". И "сливочные" дали россиянину не только билет в большой футбол, но и заветный для любого игрока трофей — кубок Лиги чемпионов. Денис стал победителем турнира вместе с "Реалом" в сезоне 2015/2016 (том самом, где "королевский клуб" в финале по пенальти одолел "Атлетико").

Не помните Черышева в том розыгрыше? Это неудивительно. Денис сыграл всего три матча на групповом этапе, причём все три раза выходил на замену. Однако этого оказалось достаточно, чтобы ему по окончании турнира вручили медаль за победу.

Так Черышев стал победителем Лиги чемпионов, хотя вторую часть сезона 2015/2016 провёл уже в "Валенсии". Тем не менее почётный трофей в свою копилку Денис добавил. Причём он стал уже вторым европейским кубком для Черышева. Ведь по итогам сезона 2013/2014 россиянин стал победителем Лиги Европы вместе с "Севильей".

Тогда, правда, Денис играл и того меньше: всего один матч в еврокубковой кампании.

Однако есть в карьере Черышева и трофеи, добытые непосредственно на поле. Например, Кубок Испании с "Валенсией" в прошлом сезоне, к завоеванию которого Денис приложил много сил. Финал, к сожалению, пришлось пропустить из-за травмы, но до этого он успел провести семь игр и забить один мяч.

И вот сейчас, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2019/2020, Денис Черышев — стопроцентно основной игрок "Валенсии", который наконец-то забивает первый гол в престижнейшем турнире. А победы ещё придут. ¡Vamos, Denis!