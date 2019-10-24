Невероятный сейв Василевского помог "Тампе" уделать "Питтсбург"

Российский голкипер совершил суперспасение, когда до конца матча оставалось меньше полсекунды.

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома со счётом 3:2 обыграла "Питтсбург Пингвинз". В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн (10'), Седрик Пакетт (48') и Виктор Хедман (60', большинство). У "Питтсбурга" по шайбе забросили Брэндон Танев (26') с Джейком Гюнцелем (40').

Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв приняли непосредственное участие в первом взятии ворот, выступив в качестве ассистентов Алекса Киллорна.

Главным же героем встречи стал вратарь молний Андрей Василевский. Россиянин неоднократно спасал свою команду, отразив в общей сложности 37 бросков по своим воротам. А буквально за долю секунды до финальной сирены безумнейшим сейвом принёс "Тампе" победу, поймав шайбу ловушкой на самой линии ворот.

"Тампа" благодаря этой непростой победе набирает 11 очков и поднимается в зону плей-офф (седьмое место) Восточной конференции. У "Питтсбурга" 12 баллов и пятое место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат