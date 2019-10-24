Невероятный сейв Василевского помог "Тампе" уделать "Питтсбург"

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома со счётом 3:2 обыграла "Питтсбург Пингвинз". В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн (10'), Седрик Пакетт (48') и Виктор Хедман (60', большинство). У "Питтсбурга" по шайбе забросили Брэндон Танев (26') с Джейком Гюнцелем (40').
Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв приняли непосредственное участие в первом взятии ворот, выступив в качестве ассистентов Алекса Киллорна.
Killer deflection. 💯#PITvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/XHCRQbv06Y— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 24, 2019
Главным же героем встречи стал вратарь молний Андрей Василевский. Россиянин неоднократно спасал свою команду, отразив в общей сложности 37 бросков по своим воротам. А буквально за долю секунды до финальной сирены безумнейшим сейвом принёс "Тампе" победу, поймав шайбу ловушкой на самой линии ворот.
Andrei Vasilevskiy. That's all.#PITvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/Q4nv6U03dr— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 24, 2019
"Тампа" благодаря этой непростой победе набирает 11 очков и поднимается в зону плей-офф (седьмое место) Восточной конференции. У "Питтсбурга" 12 баллов и пятое место на Востоке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Питтсбург Пингвинз" — 3:2 (1:0; 0:2; 2:0)
- "Оттава Сенаторз" — "Детройт Ред Уингз" — 5:2 (1:0; 3:2; 1:0)