Сборная России совершила самый мощный рывок по рейтингу ФИФА

В активе российской команды теперь 1474 очка, что обеспечило коллективу Черчесова 37-е место.

Сборная России по футболу продолжает восхождение по рейтингу ФИФА. В обновлённой версии списка национальная команда занимает высокое 37-е место. По сравнению с сентябрьским рейтингом коллектив Черчесова, в активе которого теперь 1474 очка, выиграл пять позиций.

Плюс пять позиций сборной России — это самый мощный рывок вверх среди всех команд из топ-50. По итогам октябрьских матчей никто не смог отыграть так много мест. Ближайший преследователь — сборная Украины — поднялся на три строчки.

В октябре сборная России разгромила шотландцев (4:0) и киприотов (5:0). Это обеспечило команде Черчесова досрочный выход на Евро-2020.