Россия жёстко опозорилась в Европе. Теперь наш клуб выдворят из Лиги чемпионов

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Фото © Fclm.ru

После поражений "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов случилось то, чего с замиранием сердца ждали российские болельщики, но всё же надеялись, что этого не произойдёт. Португалия обошла нас в таблице коэффициентов УЕФА, и теперь нас ожидают жёсткие последствия.

Даже несмотря на победы "Локомотива" над "Байером" и "Зенита" над "Бенфикой", этот еврокубковый сезон — просто кошмар для наших клубов. "Арсенал" и "Спартак" вылетели ещё на стадии квалификации, ЦСКА и "Краснодар" проиграли четыре матча на двоих. Одно фиаско за другим нивелирует даже минимальные подвиги. А после поражений "Локомотива" от "Ювентуса" и "Зенита" от "Лейпцига" настал судный день: Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Сейчас она выглядит так:

  1. Испания — 90,283
  2. Англия — 78,748
  3. Германия — 61,784
  4. Италия — 61,082
  5. Франция — 52,248
  6. Португалия — 43,849
  7. Россия — 43,549

Что значат эти цифры?

Таблица коэффициентов формируется исходя из выступлений клубов из конкретной страны в еврокубковых турнирах за последние пять лет. Если в сезонах 15/16, 16/17 и 17/18 мы неизменно уделывали Португалию, то вот в последних двух так же регулярно ей уступаем.

<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/47275/" target="_blank">Fc-zenit.ru</a></p>

А самая главная цифра — это шестое место, которое даёт право выставлять в Лигу чемпионов целых три команды, а также — находиться в первой корзине во время жеребьёвки. Эти привилегии сейчас временно переходят Португалии, если российские клубы внезапно не начнут всех громить в ближайших матчах.

Как мы это допустили?

За прошлый сезон Португалия набрала 10,9 балла, а мы — только 7,583. Но ещё хуже ситуация в этом году. Если испанцы и англичане набрали уже почти по семь очков, португальцы — 4,7, то у нас всего 2,666 балла.

<p>Фото © <a href="https://pfc-cska.com/media/photo/pfk-cska-espanol-02/53/" target="_blank">Pfc-cska.com</a></p>

Баллы можно набирать вот так:

  • Победа в квалификации — 1 балл.
  • Ничья в квалификации — 0,5 балла.
  • Выход в групповой этап ЛЧ — 4 балла.
  • Победа на групповом этапе или в плей-офф — 2 балла.
  • Ничья на групповом этапе или в плей-офф — 1 балл.
  • Выход из группы — 4 балла.
  • Выход в 1/4, 1/2 или финал — 1 балл.

Все эти очки складываются, а затем делятся на число команд, представляющих страну.

Есть шанс отыграться?

Надежд на то, что Россия сумеет совершить невероятный камбэк, практически нет. Во-первых, сам факт смены позиций в рейтинге, по сути, произошёл посреди еврокубковой недели: после матчей Лиги чемпионов, но до игр Лиги Европы.

<p>Фото © <a href="https://fckrasnodar.ru/team/photo/object/?object_id=135593" target="_blank">Fckrasnodar.ru</a></p>

И в этом очередное преимущество португальцев, потому что у них:

  • Попросту больше клубов в еврокубках — пять против четырёх.
  • Четыре из пяти команд выступают в Лиге Европы, где проще побеждать и набирать очки. Например, "Локомотив" бился с "Ювентусом", а "Спортингу" предстоит играть с "Русенборгом".

Чем грозит потеря шестого места?

Если Россия так и останется на седьмом месте в таблице коэффициентов к началу следующего сезона, то она потеряет:

  1. Один клуб в Лиге чемпионов. В этом году "Зенит" и "Локомотив" вышли туда напрямую, а "Краснодар" имел шанс пробиться через квалификацию (но не сумел им воспользоваться). Теперь на месте "быков" окажется клуб, занявший второе место в РПЛ, и только чемпион попадёт сразу в групповой этап.
  2. Место в первой корзине. Именно благодаря первой корзине "Зенит" получил не самую сложную группу в ЛЧ без суперклубов, потому что он, как чемпион лиги из топ-6, и сам номинально является главным фаворитом. Теперь же даже чемпиона России ждут группы с "Барселонами" и "Ливерпулями".
  3. Престиж. Многие топ-футболисты стали приезжать в РПЛ, поэтому наша лига котируется в Европе как самая сильная после топ-5. Теперь же мы снова вернёмся на задворки.
Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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