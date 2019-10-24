Россия жёстко опозорилась в Европе. Теперь наш клуб выдворят из Лиги чемпионов

Даже несмотря на победы "Локомотива" над "Байером" и "Зенита" над "Бенфикой", этот еврокубковый сезон — просто кошмар для наших клубов. "Арсенал" и "Спартак" вылетели ещё на стадии квалификации, ЦСКА и "Краснодар" проиграли четыре матча на двоих. Одно фиаско за другим нивелирует даже минимальные подвиги. А после поражений "Локомотива" от "Ювентуса" и "Зенита" от "Лейпцига" настал судный день: Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Сейчас она выглядит так:
- Испания — 90,283
- Англия — 78,748
- Германия — 61,784
- Италия — 61,082
- Франция — 52,248
- Португалия — 43,849
- Россия — 43,549
Что значат эти цифры?
Таблица коэффициентов формируется исходя из выступлений клубов из конкретной страны в еврокубковых турнирах за последние пять лет. Если в сезонах 15/16, 16/17 и 17/18 мы неизменно уделывали Португалию, то вот в последних двух так же регулярно ей уступаем.
А самая главная цифра — это шестое место, которое даёт право выставлять в Лигу чемпионов целых три команды, а также — находиться в первой корзине во время жеребьёвки. Эти привилегии сейчас временно переходят Португалии, если российские клубы внезапно не начнут всех громить в ближайших матчах.
Как мы это допустили?
За прошлый сезон Португалия набрала 10,9 балла, а мы — только 7,583. Но ещё хуже ситуация в этом году. Если испанцы и англичане набрали уже почти по семь очков, португальцы — 4,7, то у нас всего 2,666 балла.
Баллы можно набирать вот так:
- Победа в квалификации — 1 балл.
- Ничья в квалификации — 0,5 балла.
- Выход в групповой этап ЛЧ — 4 балла.
- Победа на групповом этапе или в плей-офф — 2 балла.
- Ничья на групповом этапе или в плей-офф — 1 балл.
- Выход из группы — 4 балла.
- Выход в 1/4, 1/2 или финал — 1 балл.
Все эти очки складываются, а затем делятся на число команд, представляющих страну.
Есть шанс отыграться?
Надежд на то, что Россия сумеет совершить невероятный камбэк, практически нет. Во-первых, сам факт смены позиций в рейтинге, по сути, произошёл посреди еврокубковой недели: после матчей Лиги чемпионов, но до игр Лиги Европы.
И в этом очередное преимущество португальцев, потому что у них:
- Попросту больше клубов в еврокубках — пять против четырёх.
- Четыре из пяти команд выступают в Лиге Европы, где проще побеждать и набирать очки. Например, "Локомотив" бился с "Ювентусом", а "Спортингу" предстоит играть с "Русенборгом".
Чем грозит потеря шестого места?
Если Россия так и останется на седьмом месте в таблице коэффициентов к началу следующего сезона, то она потеряет:
- Один клуб в Лиге чемпионов. В этом году "Зенит" и "Локомотив" вышли туда напрямую, а "Краснодар" имел шанс пробиться через квалификацию (но не сумел им воспользоваться). Теперь на месте "быков" окажется клуб, занявший второе место в РПЛ, и только чемпион попадёт сразу в групповой этап.
- Место в первой корзине. Именно благодаря первой корзине "Зенит" получил не самую сложную группу в ЛЧ без суперклубов, потому что он, как чемпион лиги из топ-6, и сам номинально является главным фаворитом. Теперь же даже чемпиона России ждут группы с "Барселонами" и "Ливерпулями".
- Престиж. Многие топ-футболисты стали приезжать в РПЛ, поэтому наша лига котируется в Европе как самая сильная после топ-5. Теперь же мы снова вернёмся на задворки.