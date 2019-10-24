Россия жёстко опозорилась в Европе. Теперь наш клуб выдворят из Лиги чемпионов

После поражений "Зенита" и "Локомотива" в Лиге чемпионов случилось то, чего с замиранием сердца ждали российские болельщики, но всё же надеялись, что этого не произойдёт. Португалия обошла нас в таблице коэффициентов УЕФА, и теперь нас ожидают жёсткие последствия.

Даже несмотря на победы "Локомотива" над "Байером" и "Зенита" над "Бенфикой", этот еврокубковый сезон — просто кошмар для наших клубов. "Арсенал" и "Спартак" вылетели ещё на стадии квалификации, ЦСКА и "Краснодар" проиграли четыре матча на двоих. Одно фиаско за другим нивелирует даже минимальные подвиги. А после поражений "Локомотива" от "Ювентуса" и "Зенита" от "Лейпцига" настал судный день: Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Сейчас она выглядит так:

Испания — 90,283 Англия — 78,748 Германия — 61,784 Италия — 61,082 Франция — 52,248 Португалия — 43,849 Россия — 43,549

Что значат эти цифры?

Таблица коэффициентов формируется исходя из выступлений клубов из конкретной страны в еврокубковых турнирах за последние пять лет. Если в сезонах 15/16, 16/17 и 17/18 мы неизменно уделывали Португалию, то вот в последних двух так же регулярно ей уступаем.

А самая главная цифра — это шестое место, которое даёт право выставлять в Лигу чемпионов целых три команды, а также — находиться в первой корзине во время жеребьёвки. Эти привилегии сейчас временно переходят Португалии, если российские клубы внезапно не начнут всех громить в ближайших матчах.

Как мы это допустили?

За прошлый сезон Португалия набрала 10,9 балла, а мы — только 7,583. Но ещё хуже ситуация в этом году. Если испанцы и англичане набрали уже почти по семь очков, португальцы — 4,7, то у нас всего 2,666 балла.

Баллы можно набирать вот так:

Победа в квалификации — 1 балл.

Ничья в квалификации — 0,5 балла.

Выход в групповой этап ЛЧ — 4 балла.

Победа на групповом этапе или в плей-офф — 2 балла.

Ничья на групповом этапе или в плей-офф — 1 балл.

Выход из группы — 4 балла.

Выход в 1/4, 1/2 или финал — 1 балл.

Все эти очки складываются, а затем делятся на число команд, представляющих страну.

Есть шанс отыграться?

Надежд на то, что Россия сумеет совершить невероятный камбэк, практически нет. Во-первых, сам факт смены позиций в рейтинге, по сути, произошёл посреди еврокубковой недели: после матчей Лиги чемпионов, но до игр Лиги Европы.

И в этом очередное преимущество португальцев, потому что у них:

Попросту больше клубов в еврокубках — пять против четырёх.

Четыре из пяти команд выступают в Лиге Европы, где проще побеждать и набирать очки. Например, "Локомотив" бился с "Ювентусом", а "Спортингу" предстоит играть с "Русенборгом".

Чем грозит потеря шестого места?

Если Россия так и останется на седьмом месте в таблице коэффициентов к началу следующего сезона, то она потеряет: