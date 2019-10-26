Топ-10 вратарских спасений в НХЛ

Лайф представляет десятку лучших моментов за последние две недели, в которых голкиперы НХЛ спасали свои команды от неминуемого гола.

10. Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Ньюйоркцы потеряли шайбу в зоне "дьяволов", пытаясь разыграть лишнего игрока, а быстрый Павел Заха, подхватив снаряд, дотащил его до владений голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, но не сумел переиграть российского вратаря.

9. Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")

Забавный эпизод случился в матче "дьяволов" с "пантерами". 18-летний форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз уже мысленно готов был отпраздновать взятие ворот Сергея Бобровского, однако вместо гола нападающий увидел, как после его броска шайба предательски попала в две штанги.

8. Филипп Грубауэр ("Колорадо Эвеланш")

Голкипер "лавин" Филипп Грубауэр в игре против "Флориды" в третьем периоде при счёте 3:3 спас свои ворота от гола после броска Александра Баркова.

7. Алекс Стэлок ("Миннесота Уайлд")

Российский нападающий "Оттавы" Владислав Наместников на добивании не сумел переиграть стража ворот "дикарей" Алекса Стэлока.

6. Марк-Андре Флёри ("Вегас Голден Найтс")

Вратарь "рыцарей" Марк-Андре Флёри не позволил защитнику "Питтсбурга" Юусе Рииколе распечатать свои ворота.

5. Фредерик Андерсен ("Торонто Мейпл Лифс")

У "дикарей" в третьем периоде во встрече с "Торонто" получился выход три в одного, но вратарь "листьев" Фредерик Андерсен разгадал замысел соперников.

4. Кит Кинкейд ("Монреаль Канадиенс")

Форвард "Миннесоты" Джейсон Цукер зряче бросал по воротам голкипера "Монреаля" Кита Кинкейда, однако сравнять счёт нападающему в этом игровом эпизоде не удалось.

3. Картер Хаттон ("Баффало Сейбрз")

Вратарь "клинков" Картер Хаттон до последнего сражался в очной дуэли с лидером "Сан-Хосе" Логаном Кутюром и вышел победителем в этом противостоянии.

2. Робин Ленер ("Чикаго Блэкхокс")

Голкипер "Чикаго" Робин Ленер в овертайме заставил нападающего "Вегаса" Макса Пачиоретти схватиться руками за голову после нереализованного им момента.

1. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Невероятный сейв вратаря "Тампы" Андрея Василевского за полсекунды до финальной сирены принёс "молниям" победу над "Питтсбургом".