Конор Макгрегор: Я хочу драться с Хабибом в Москве. Россия этого заслуживает

Ирландский боец заявил о готовности провести реванш с российским бойцом на его территории.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что готов снова выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова.

— Я хочу подраться в Москве. Россияне заслуживают того, чтобы матч-реванш с Хабибом состоялся здесь. Но он боится, избегает рисков, я же ждать не намерен. Я вообще не уверен, что он представляет Россию, он не поднимает флаг России, он хочет всех опустить на свой уровень, а тот, кто боится рисков, не может рассчитывать на продолжительную карьеру. Он только всё время сбегает, это вся суть Хабиба, — дерзко заявил Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову шестого октября 2018 года. С тех пор ирландец больше не проводил боёв в UFC.

На здоровье! Макгрегор везёт в Россию виски или анонс боя с Хабибом?