Макгрегор назвал дату возвращения в UFC

Ирландский боец смешанных единоборств на пресс-конференции в Москве объявил о возвращении в октагон.

Конор Макгрегор начал пресс-конференцию в российской столице с громкого заявления. Ирландец анонсировал свой следующий бой в UFC, который станет первым после печально известного поражения от Хабиба Нурмагомедова.

— Следующий бой я проведу 18 января в Лас-Вегасе, это будет мой камбэк, я вернусь. Я уже знаю, кто будет моим соперником, но называть имя я не буду, иначе его поменяют. Спрашивайте у UFC. Но мне, если честно, вообще плевать, кто выйдет против меня. Через 12 недель я вернусь в октагон, а потом буду биться за титул с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, — заявил Конор.

Макгрегор заявил, что поединок с Хабибом обязательно должен пройти в Москве, потому что Россия заслуживает увидеть реванш, который должен стать чем-то в стиле фильмов о Рокки.