"Ребят, давайте всё". Ведущая отказалась переводить Макгрегору вопрос про Хабиба

Журналист хотел узнать, почему ирландец не смог спастись от удушающего приёма дагестанца.

Пресс-конференция Конора Макгрегора в Москве едва не закончилась досрочно. Когда она уже подходила к концу, один из множества журналистов (Ж) попытался задать финальный вопрос, но ведущая (В) неожиданно для всех попыталась его остановить.

В: — Эй, всё-всё-всё, ребят.

Ж: — Последний вопрос! Интересный очень.

Ж: — Конор, после твоего боя с Хабибом вышло несколько видео, где показывали, как снять такой захват. Как ты думаешь, можно было бы его снять и почему ты не попробовал?

В: — Слушайте, давайте уже всё, закончим. Потому что про Хабиба сегодня было уже слишком много вопросов.

Ж: — Я думаю, это самый интересный вопрос из тех, что сегодня задавали!

В: — Кто хочет услышать ответ на этот вопрос?

Ж: — Все!

Синхронный ответ всех присутствующих в зале журналистов убедил ведущую, и тогда наконец вскрылась истинная причина, почему она не хотела задавать вопрос Конору. Выяснилось, что это совсем не перенасыщение пресс-конференции вопросами про Хабиба...

В: — О'кей, скажите тогда мне, как "захват" по-английски?

Ведущая на самом деле не знала, как правильно перевести слово "захват", и в итоге просто дала самому журналисту спросить Макгрегора напрямую. Тот использовал формулировку free up (освободиться). Обычно же в единоборствах для обозначения захвата применяют слово submission, которое встречается даже в русском варианте — сабмишн.

В итоге журналисты и зрители пресс-конференции всё же услышали ответ на "самый интересный вопрос". Конор Макгрегор в своём обычном дерзком стиле не стал акцентировать внимание на своих прошлых косяках, снова упомянув о возможном реванше.

— Да, я видел эти видео 888 раз. Что сказать, Хабиб действительно умелый боец. Но во время реванша я исправлю все свои ошибки, — заявил Конор Макгрегор.

Ведущую пресс-конференции Конора Макгрегора зовут Мария Командная, она журналист и автор YouTube-канала COMMANDOS, где берёт интервью у спортивных звёзд.

Из журналистского сообщества её выделяют знания английского языка: в 2017 году она вела церемонию жеребьёвки ЧМ-2018 вместе с бывшим игроком сборной Англии Гари Линекером, а во время самого мундиаля работала на американском канале FOX Sports. В 2019 году журнал Forbes включил Командную в десятку самых перспективных молодых звёзд новых медиа.

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