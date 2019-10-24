Безумная толпа фанатов бежала несколько метров за машиной Макгрегора в Москве

Около 200 болельщиков несколько часов караулили звезду UFC возле здания, где он общался с журналистами, а дождавшись, бежали за его машиной, чтобы хоть на секунду увидеть своего кумира.

Фанаты ирландского бойца Конора Макгрегора окружили автомобиль, не давая ему отъехать от здания в центре Москвы, где проходила пресс-конференция. Пришлось вмешаться охранникам, которые расталкивали людей, освобождая путь для машины.

Но и на этом болельщики эпатажного спортсмена не остановились. Они просто бежали вслед за автомобилем, который увозил их кумира.

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Конор Макгрегор опоздал на два часа на свою встречу с журналистами в Москве