Безумная толпа фанатов бежала несколько метров за машиной Макгрегора в Москве

Фанаты ирландского бойца Конора Макгрегора окружили автомобиль, не давая ему отъехать от здания в центре Москвы, где проходила пресс-конференция. Пришлось вмешаться охранникам, которые расталкивали людей, освобождая путь для машины.
Но и на этом болельщики эпатажного спортсмена не остановились. Они просто бежали вслед за автомобилем, который увозил их кумира.
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Конор Макгрегор опоздал на два часа на свою встречу с журналистами в Москве