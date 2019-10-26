Жаркие и не твои. Топ самых красивых гимнасток России

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Фото © instagram.com/soldy21/

В последнюю субботу октября принято отмечать Всероссийский день гимнастики. По этому поводу мы решили вспомнить наших умниц, которые покорили мир своей красотой и грацией.

Яна Кудрявцева

Яна Кудрявцева является не только серебряным призёром Олимпиады в Рио, 13-кратной чемпионкой мира, но и молодой мамой. В декабре прошлого года она родила дочку Еву.

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@lavarice_ 💙

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y)

Дарья Дмитриева

Подруга Кудрявцевой — Дарья Дмитриева — недавно родила уже второго ребёнка, хотя, глядя на её фигуру, в это верится с трудом. Согласны? Кстати, Даша была замужем за известным хоккеистом Александром Радуловым. Сейчас у них подрастает сын Макар.

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Доброе утро мир 🌍 Не так давно мой очень близкий человек спросил меня « Даша , вот тебе сегодня исполнилось 26 лет ! Скажи мне 💭 чего тебе не хватает для того, что бы стать ещё более счастливой ? « . ! Этот вопрос меня действительно ввёл в ступор 🤷🏻‍♀️ В целом я себя чувствую полноценным и счастливым человеком ♥️ Но мне бы хотелось ещё больше реализовать себя в жизни ! Только уже не в сфере спорта ! Так вот , к чему я это ...) теперь я каждый день спрашиваю сама себя 💬 « что бы мне сегодня доставило радость ??» и стараюсь это исполнить 😍♥️🎯 В общем , друзья ! Теперь я хочу спросить Вас о том же ! Напишите мне в комментариях , чего Вам не хватает для полного СЧАСТЬЯ ❓❓❓ самые интересные желания опубликую в историю у себя 😜 Вдруг здесь найдётся кто то , кто сможет реализовать ваши планы , вдруг это буду именно я 🧚🏼‍♀️😂

Публикация от DARIA DMITRIEVA (@busia_22)

Евгения Канаева

Вы только представьте, что эта красотка — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье.

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💞

Публикация от Евгения (@evgenia_kanaeva_fans)

Ляйсан Утяшева

Сегодня Ляйсан Утяшева — популярная телеведущая, жена Павла Воли, а в прошлом — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте и обладательница Кубка мира. Однако что сейчас, что тогда она остаётся яркой и харизматичной девушкой.

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Transit zone 🛬 Вот как так бывает? Последние пару дней хожу с желанием чего-то нового. Листая новый @voguerussia с прекрасной @bellahadid на обложке, наткнулась на последние тенденции. Когда почти уже все дивы расстались со своей длиной волос. Я даже вдохновилась на стрижку еще короче (как у меня была 10 лет назад). Вот что это? Как это передаётся? Мы заражаемся и вдохновляемся через инстаграмм тенденциями или воздушно- капельным путём? 🤔 И да нужен ваш совет, может все-таки короткое каре?

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Александра Солдатова

Новая звезда художественной гимнастики — Александра Солдатова. У неё уже есть четыре золота чемпионата мира и три золота чемпионата Европы.

Маргарита Мамун

Болельщики прозвали Маргариту Бенгальской Тигрицей. Глядя на Маргариту, понимаешь почему. Эта невероятная девушка, между прочим, в Рио принесла России золотую медаль.

Я завершила карьеру, но допинг-офицеры могут приехать ко мне в любой день, говорит Мамун.

Яна Батыршина

Яна Батыршина уже давно не выступает, но ведёт активную общественную деятельность, воспитывает трёх детей и остаётся такой вот красоткой!

Ульяна Донскова

Замыкает нашу подборку ещё одна олимпийская чемпионка и красавица — Ульяна Донскова. У неё в "Инстаграме", кстати, большая серия фотографий со шпагатом. Вы её ещё не видели?

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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