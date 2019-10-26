Жаркие и не твои. Топ самых красивых гимнасток России

В последнюю субботу октября принято отмечать Всероссийский день гимнастики. По этому поводу мы решили вспомнить наших умниц, которые покорили мир своей красотой и грацией.

Яна Кудрявцева

Яна Кудрявцева является не только серебряным призёром Олимпиады в Рио, 13-кратной чемпионкой мира, но и молодой мамой. В декабре прошлого года она родила дочку Еву.

Дарья Дмитриева

Подруга Кудрявцевой — Дарья Дмитриева — недавно родила уже второго ребёнка, хотя, глядя на её фигуру, в это верится с трудом. Согласны? Кстати, Даша была замужем за известным хоккеистом Александром Радуловым. Сейчас у них подрастает сын Макар.

Евгения Канаева

Вы только представьте, что эта красотка — единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье.

Ляйсан Утяшева

Сегодня Ляйсан Утяшева — популярная телеведущая, жена Павла Воли, а в прошлом — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте и обладательница Кубка мира. Однако что сейчас, что тогда она остаётся яркой и харизматичной девушкой.

Александра Солдатова

Новая звезда художественной гимнастики — Александра Солдатова. У неё уже есть четыре золота чемпионата мира и три золота чемпионата Европы.

Маргарита Мамун

Болельщики прозвали Маргариту Бенгальской Тигрицей. Глядя на Маргариту, понимаешь почему. Эта невероятная девушка, между прочим, в Рио принесла России золотую медаль.

— Я завершила карьеру, но допинг-офицеры могут приехать ко мне в любой день, — говорит Мамун.

Яна Батыршина

Яна Батыршина уже давно не выступает, но ведёт активную общественную деятельность, воспитывает трёх детей и остаётся такой вот красоткой!

Ульяна Донскова

Замыкает нашу подборку ещё одна олимпийская чемпионка и красавица — Ульяна Донскова. У неё в "Инстаграме", кстати, большая серия фотографий со шпагатом. Вы её ещё не видели?