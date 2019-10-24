Хабиб и виски ни при чём. Макгрегор раскрыл причину своего приезда в Москву

Ирландский боец смешанных единоборств отправился на матч московского футбольного клуба.

Сегодня в российской столице гостит один из самых популярных бойцов мира — Конор Макгрегор. Ирландец приехал по приглашению букмекерской конторы и уже успел дать масштабную пресс-конференцию. Он рассказал, что намерен приобрести недвижимость в Москве, назвал дату следующего боя, а также заявил о намерении провести бой в российской столице, попутно оскорбив родину Хабиба Нурмагомедова.

Но только вечером стало известно, зачем бывший чемпион UFC в двух весовых категориях на самом деле приехал в Москву. Оказывается, Макгрегор решил посетить матч столичного ЦСКА, который в Лиге Европы бился с венгерским "Ференцварошом"!

"В атаке пошире, в защите поуже"



Конор Макгрегор даёт советы московскому ЦСКА pic.twitter.com/eX1ClFLHZy — Life | Спорт (@sport_lf) October 24, 2019

На самом деле Конор оказался на футболе не просто так: он действительно обожает этот вид спорта. Ещё до того, как стать профессиональным бойцом, ирландец всерьёз занимался футболом и даже играл за местный клуб. Его первый визит в Россию тоже был связан с самым популярным видом спорта: Конор посетил финал ЧМ-2018 и даже сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции Макгрегор заявил, что во время ЧЕ-2020 будет поддерживать сборную России. А сегодня он болел за московский ЦСКА, который из рук вон плохо стартовал в Лиге Европы: два поражения в двух матчах. В домашней встрече со скромным "Ференцварошом" подопечные Виктора Гончаренко надеялись одержать наконец-то первую еврокубковую победу в этом сезоне.

Однако даже поддержка нового фаната не помогла армейцам этого сделать. Москвичи в первом тайме имели отличные шансы нокаутировать соперника, однако венгры дотерпели до самого конца встречи и внезапно провели удушающий приём, который констатировал фиаско хозяев октагона.

0:1 — ЦСКА терпит третье поражение подряд в Лиге Европы и с грустным нулём в пассиве замыкает турнирную таблицу группы H.

Лига Европы, третий тур

Группа Н

ЦСКА — "Ференцварош" — 0:1.

Гол: Варга 86' (0:1).