Хабиб и виски ни при чём. Макгрегор раскрыл причину своего приезда в Москву

Сегодня в российской столице гостит один из самых популярных бойцов мира — Конор Макгрегор. Ирландец приехал по приглашению букмекерской конторы и уже успел дать масштабную пресс-конференцию. Он рассказал, что намерен приобрести недвижимость в Москве, назвал дату следующего боя, а также заявил о намерении провести бой в российской столице, попутно оскорбив родину Хабиба Нурмагомедова.
Но только вечером стало известно, зачем бывший чемпион UFC в двух весовых категориях на самом деле приехал в Москву. Оказывается, Макгрегор решил посетить матч столичного ЦСКА, который в Лиге Европы бился с венгерским "Ференцварошом"!
"В атаке пошире, в защите поуже"— Life | Спорт (@sport_lf) October 24, 2019
Конор Макгрегор даёт советы московскому ЦСКА pic.twitter.com/eX1ClFLHZy
На самом деле Конор оказался на футболе не просто так: он действительно обожает этот вид спорта. Ещё до того, как стать профессиональным бойцом, ирландец всерьёз занимался футболом и даже играл за местный клуб. Его первый визит в Россию тоже был связан с самым популярным видом спорта: Конор посетил финал ЧМ-2018 и даже сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным.
На пресс-конференции Макгрегор заявил, что во время ЧЕ-2020 будет поддерживать сборную России. А сегодня он болел за московский ЦСКА, который из рук вон плохо стартовал в Лиге Европы: два поражения в двух матчах. В домашней встрече со скромным "Ференцварошом" подопечные Виктора Гончаренко надеялись одержать наконец-то первую еврокубковую победу в этом сезоне.
The new 🔴🔵 fan? 👀 @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/X5wng5keNF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 24, 2019
Однако даже поддержка нового фаната не помогла армейцам этого сделать. Москвичи в первом тайме имели отличные шансы нокаутировать соперника, однако венгры дотерпели до самого конца встречи и внезапно провели удушающий приём, который констатировал фиаско хозяев октагона.
⚽ Гол Роланда Варги приносит «Ференцварошу» победу над армейцами.#МАТЧПРЕМЬЕР #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/bv0Eow4SSZ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
0:1 — ЦСКА терпит третье поражение подряд в Лиге Европы и с грустным нулём в пассиве замыкает турнирную таблицу группы H.
Лига Европы, третий тур
Группа Н
ЦСКА — "Ференцварош" — 0:1.
Гол: Варга 86' (0:1).