Жуткие 1:8. ЦСКА унижают даже венгры и болгары

Московские армейцы проиграли третий матч в Лиге Европы и осели на последнем месте в группе.

После еврокубковой жеребьёвки казалось, что московскому ЦСКА досталась самая лёгкая группа из всех российских клубов. "Эспаньол", "Ференцварош" и "Лудогорец" — соперники совсем не такие грозные, и борьба за первое место между испанским и российским клубами уже виднелась на горизонте.

На деле же всё получилось совершенно иначе. Армейцы сначала неожиданно для всех пропустили пять голов от болгарского "Лудогорца" (1:5). Затем обидно проиграли "Эспаньолу" (который, кстати, идёт на предпоследнем месте в Ла Лиге) (0:2) и вот теперь уступили ещё и венгерскому "Ференцварошу" (0:1), хотя имели множество моментов для того, чтобы одержать победу.

Проклятие или слабость? Почему наши клубы проваливаются в еврокубках

В итоге после трёх матчей ЦСКА занимает последнее место в группе с нулём очков и кошмарной разницей мячей 1:8.

Если вспомнить ещё и поражение от "Ростова" в РПЛ, которое тоже случилось в этом месяце, то получается совсем печальная серия: ни одной победы и лишь одно набранное очко (ничья с "Уфой") за весь октябрь.