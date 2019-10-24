Хоккейный ЦСКА прервал свою победную серию из семи матчей

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Армейцы впервые в текущем сезоне ни разу в матче не поразили ворота своего соперника.

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду уступил финскому "Йокериту" — 0:3. "Шуты" открыли счёт на восьмой минуте второго периода усилиями Саку Маеналайнена — 1:0.

На старте третьего отрезка игры Ессе Йоэнсуу удвоил преимущество гостей, наказав ЦСКА за удаление — 2:0.

Точку в игре поставил Джон Норман, за шесть секунд до конца матча отправив шайбу в пустые ворота хозяев — 3:0. ЦСКА впервые в этом сезоне оставляет ворота соперника в неприкосновенности и прерывает свою семиматчевую победную серию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — "Йокерит" (Хельсинки) — 0:3 (0:0; 0:1; 0:2)

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