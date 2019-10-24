ХК "Спартак" на выезде победил "Торпедо"

Торпедовцы вышли вперёд в первом периоде, когда играли в численном меньшинстве. Заброшенной шайбой отметился Кирилл Ураков — 1:0.
"Спартаковцы" отыгрались на второй минуте второго периода: Каспар Даугавиньш с ползоны заставил капитулировать голкипера "Торпедо" Андрея Тихомирова — 1:1.
Под занавес второго периода москвичи вышли вперёд, удачно разыграв большинство: Патрик Херсли набросил шайбу на пятак нижегородцев, где её подправил в ворота Александр Хохлачёв — 2:1!
Третий гол красно-белые забили на последней минуте встречи уже в пустые ворота торпедовцев, отличился Робин Ганзл.
3:1 — "Спартак" одерживает третью победу подряд и продлевает свою беспроигрышную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) — "Спартак" (Москва) — 1:3 ( 1:0; 0:2; 0:1)