Чёрная серия прервалась. "Краснодар" одержал победу в Лиге Европы

На этой неделе все российские команды ("Локомотив", "Зенит" и ЦСКА) проиграли свои матчи в еврокубках. "Краснодару" же в Турции удалось победить.

"Краснодар" и ЦСКА ужасно начали своё выступление в Лиге Европы в этом сезоне. Однако "быки" начали исправлять сложившуюся ситуацию и в сложном выездном матче обыграли "Трабзонспор" со счётом 2:0.

Автором первого гола стал Маркус Берг, который отличился в начале второго тайма.

В самой концовке встречи Тонни Вильена удвоил преимущество — 2:0. Таким образом, "Краснодар" зарабатывает свои первые очки в Лиге Европы, занимая третье место в группе С.

Лига Европы. Групповой этап

"Трабзонспор" — "Краснодар" — 0:2

Голы: Берг 49' (0:1), Вильена 90+2' (0:2)

Группа С

1. "Базель" — 7 очков (3 игры)

2. "Хетафе" — 6 (3)

3. "Краснодар" — 3 (3)

4. "Трабзонспор" — 1 (3)