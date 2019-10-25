Чёрная серия прервалась. "Краснодар" одержал победу в Лиге Европы

"Краснодар" и ЦСКА ужасно начали своё выступление в Лиге Европы в этом сезоне. Однако "быки" начали исправлять сложившуюся ситуацию и в сложном выездном матче обыграли "Трабзонспор" со счётом 2:0.
Автором первого гола стал Маркус Берг, который отличился в начале второго тайма.
⚽ Даже сейв полевого игрока не спас «Трабзонспор» от гола Маркуса Берга.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2019
📺 Мультитрансляция #ЛЕ на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «МАТЧ! КЛУБ»
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В самой концовке встречи Тонни Вильена удвоил преимущество — 2:0. Таким образом, "Краснодар" зарабатывает свои первые очки в Лиге Европы, занимая третье место в группе С.
Лига Европы. Групповой этап
"Трабзонспор" — "Краснодар" — 0:2
Голы: Берг 49' (0:1), Вильена 90+2' (0:2)
Группа С
1. "Базель" — 7 очков (3 игры)
2. "Хетафе" — 6 (3)
3. "Краснодар" — 3 (3)
4. "Трабзонспор" — 1 (3)