Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Капитан "Вашингтона" вышел в лидеры НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает штамповать голы и обновлять рекорды лиги. В выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтона" капитан "Вашингтона" оформил дубль и вышел в лидеры НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах.

Теперь на счету Ови 125 голов, забитых на выезде в неравных составах. По этому показателю он превзошёл результат Бретта Халла (124 гола). Всего на счету россиянина 250 заброшенных шайб в большинстве в НХЛ. С этим показателем Александр занимает четвёртое место в лиге, отставая от идущего третьим Теэму Селянне на пять голов (255). Второе место удерживает Бретт Халл (265). Лидером по этому показателю является Дэйв Андрейчак (274 шайбы).

"Вашингтон" вёл в ходе встречи 3:1, однако не сумел удержать победный для себя счёт и уступил в овертайме со счётом 3:4. Помимо Овечкина в составе "столичных" голом отметился Якуб Врана. У "Эдмонтона" дубль записал на свой счёт немецкий нападающий Лео Драйзайтль, забивший победный гол в овертайме и ставший впоследствии первой звездой игрового дня в НХЛ. По одной шайбе у "нефтяников" забросили Дарнелл Нерс и Коннор Макдэвид.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Эдмонтон Ойлерз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 4:3 ОТ (1:0; 0:3; 2:0; 1:0)