Русскому хоккеисту выбили плечо в матче НХЛ

"Сент-Луис" и без своего лидера Владимира Тарасенко сумел добиться победы в игре с "Кингз".

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко в победном для его команды матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелес Кингз" (5:2) получил повреждение верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Тарасенко травмировался в первом периоде, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти на рандеву с голкипером "королей" Джонатаном Куиком. После этого игрового эпизода Владимир покинул площадку, так больше и не появившись в этот вечер на льду.

Особенности травмы и сроки восстановления хоккеиста сейчас выясняют доктора "Сент-Луиса". Стоит отметить, что в отсутствие своего лидера "музыканты" сумели одержать волевую победу — 5:2. Дублем в составе "Блюз" отметился Брейден Шенн (48' и 60'). По голу забили Винс Дан (19'), Алекс Пьетранжело (31') и Томас Роберт (32'). "Лос-Анджелес" ответил двумя точными попаданиями Джеффа Картера (15') и Алекса Иафалло (24').

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Тарасенко принял участие в 10 играх, в которых набрал 10 (3+7) очков за результативность.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Сент-Луис Блюз" — "Лос-Анджелес Кингз" — 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)