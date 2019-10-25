Последний герой UFC. Кто выживет в смертельной схватке в Сингапуре?

В субботу, 26 октября, компания UFC отправляется в Сингапур. В этот день на 12-тысячной арене Indoor Stadium экс-чемпион Bellator и ONE FC Бен Аскрен постарается закрыть своё молниеносное поражение, выйдя на бой против бразильского грэпплера Демиана Майи. Также в этот вечер в Юго-Восточной Азии выступит сразу четыре бойца из России.

Бен Аскрен по прозвищу Франки (19-1-0) дебютировал в UFC весной 2019 года, сойдясь в поединке с экс-чемпионом организации Робби Лоулером. Фанки был близок к поражению, попавшись на контрприём от Робби, но смог всё же выжить после амплитудного броска. Уже в следующем эпизоде Бен поймал Лоулера на удушающий приём, вынудив рефери остановить бой. Но это оказалось самой что ни на есть оплошностью со стороны судьи и ограблением. Робби и не думал сдаваться...

В следующем выступлении Аскрен потерпел первое в своей карьере поражение. И не просто поражение, а зубодробительный нокаут на 5-й секунде. Хорхе Масвидаль вошёл в историю UFC, а Фанки попросил для своего следующего боя кого-то менее бьющего. Руководство промоушена просьбу Аскрена услышало...

Демиан Майя (27-9-0) — 41-летний бразильский ветеран, повидавший на своём веку, кажется, всё.

После серии поражений в поединках с Тайроном Вудли, Колби Ковингтоном и Камару Усманом Майя вышел на победную стезю, одолев в крайних выступлениях менее топовых Лаймана Гуда и Энтони Рокко Мартина. Для подбитого в последнем бою Бена поединок с Демианом — идеальный вариант: бразилец практически не использует ударную технику, мёртвым грузом повисает на сопернике... Болельщиков в этом противостоянии ждёт самый настоящий матч по грэпплингу, запасайтесь попкорном...

Надеемся, куда более зрелищным получится выступление Сергея Павловича (13-1-0).

Экс-чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе после неудачного старта в UFC поединком против легендарного Алистара Оверима пришёл к пониманию, что спешить со звёздными именами в этом бизнесе не стоит. Нокаутировав Марсело Голма чуть более чем за минуту, Сергей близок к повторению этого результата и в Сингапуре. Оппонентом Павловича в этот вечер выступит 33-летний американский Морис Грин, выигравший в UFC все три поединка.

Пятикратный чемпион мира по ушу саньда из Дагестана Муслим Салихов (15-2-0) в субботу проведёт свой четвёртый бой в UFC, выйдя против, возможно, самого грозного соперника в своей карьере — Лауреано Старополи (9-1-0).

Салихов проведёт свой второй поединок за неполные два месяца. 7 сентября в Абу-Даби он зрелищно нокаутировал Нордина Талеба, попутно заработав $ 50 000 за лучшее выступление вечера. Старополи провёл в UFC пока только два поединка, но в его активе уже есть победа над топом — 11 мая аргентинский Матадор единогласным решением судей превзошёл бразильского визави Тиагу Алвиса.

Непобеждённый ингуш Мовсар Евлоев (11-0-0) дебютировал в UFC на апрельском ивенте в Санкт-Петербурге, опередив по очкам Санг Ву Чоя. Следующей остановкой россиянина должен был стать Китай, но в Поднебесной Мовсару не суждено было выступить: сначала с боя слетел Майк Гранди, а затем в преддверии боя рассечение на тренировке получил Лю Женхонг, также отказавшийся от боя с Мовсаром. На этот раз, будем надеяться, до боя с ингушским бойцом дойдёт перуанец Энрике Барзола (16-4-1). Южноамериканец выступает в UFC с 2015 года, заработав рекорд 6-2.

Не обойдётся ивент UFC Fight Night 162 и без изюминки — женского поединка с участием россиянки с молдавскими корнями Александры Албу (3-1-0).

29-летняя москвичка выступает в клетке не так часто, как хотелось бы её фанатам — в среднем раз в два года. В крайнем выступлении Албу потерпела первое поражение в карьере, проиграв удушающим приёмом в первом раунде Эмили Уитмайр.

Её оппонентка Конклак Суфисара (3-1-0) имеет идентичный рекорд, но разница лишь в том, что для тайки предстоящий бой — дебют в UFC. Ранее 23-летняя представительница Tiger Muay Thai выступала в организациях Invicta, Pancrase и менее известной FMD.

И, наконец, киргизский Нео из "Матрицы".

Рафаэль Физиев (6-1-0) постарается закрыть своё единственное поражение и реабилитировать провальный дебют в UFC победой над Алексом Уайтом — опытным ветераном организации, побеждавшим, к примеру, легенду... самого Артёма Лобова. Будет весело!