Макгрегор болтает лишнее, особенно про Дагестан. Боец перепутал PR и реальность

Конор прибыл в Москву по приглашению букмекерской конторы, которая организовала большую пресс-конференцию с его участием. На ней ирландец отжигал по полной:
- опоздал на пару часов;
- рассказал о своём подарке Путину;
- анонсировал возвращение в UFC;
- наехал на Хабиба и заявил о возможном реванше в Москве;
- пообещал прикупить жильё в России;
- жёстко прошёлся по Дагестану;
- собрался болеть за нашу сборную на ЧЕ-2020.
В Дагестан я не поеду, даже если нужно будет в туалет сходить
Конор Макгрегор
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Его пресс-конференцию даже попытались закончить досрочно. Оказалось, что ведущая просто не смогла перевести Конору вопрос про бой с Хабибом. Но в итоге всё обошлось, ответ журналисты услышали.
Я 888 раз видел видео, как можно было выйти из захвата. Что сказать, Хабиб — действительно умелый боец. Но во время реванша я исправлю все свои ошибки
Конор Макгрегор
После официальной части мероприятия Макгрегор попытался быстро уехать, но толпа фанатов не дала ему это сделать. Поклонники ирландского бойца буквально перекрыли проезжую часть и заблокировали его машину. А затем устроили погоню за Макгрегором под крики "Конор! Конор!".
Тщеславный ирландец был настолько в восторге от культа собственной личности, что даже похвастался этим видео у себя в соцсетях. Что ж, спасибо за пиар Лайфа, Конор!
October 25, 2019
Затем Конор заглянул на главный спортивный телеканал страны "Матч ТВ", где ещё раз признался в любви Москве и в ненависти — Хабибу.
О чемпионе мира по виски, реванше с Хабибом и любви к России— Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2019
Конор дал огня в прямом эфире «Все на Матч». Не обожгисьhttps://t.co/bsaovf9kzE pic.twitter.com/Cccuep0poX
Я влюбился в Москву, в Россию, в людей. Говорят: "Из России с любовью". Я по-настоящему почувствовал эту любовь, для меня честь быть здесь
Конор Макгрегор
Дела делами, а обед — по расписанию. Макгрегор вместе с супругой успел посетить роскошный ресторан в центре столицы с панорамным видом на Москву.
October 25, 2019
А прямиком оттуда ирландец неожиданно для многих отправился на "ВЭБ-арену", где московский ЦСКА играл с "Ференцварошем" в Лиге Европы. Даже несмотря на мудрые советы Макгрегора, армейцы уступили венгерской команде.
"В атаке пошире, в защите поуже"— Life | Спорт (@sport_lf) October 24, 2019
Конор Макгрегор даёт советы московскому ЦСКА pic.twitter.com/eX1ClFLHZy
Успел Конор заглянуть и в гости к Ивану Урганту. Выход в эфир выпуска с ирландцем планируется сегодня, 25 октября.
Кстати, именно в "Останкино" Макгрегор встретился с актёром Иваном Янковским и рассказал ему, что уже посмотрел новый фильм "Текст" и остался в восторге. Мы, конечно, поверили. Макгрегору наверняка понравились те самые эротические сцены, о которых говорила Собчак.
Вечером Макгрегор вернулся в отель "Ритц-Карлтон" в центре Москвы, где его уже поджидала толпа обиженных дагестанцев. Фанаты Хабиба (и не только) в папахах устроили осаду места, где остановился Макгрегор, и хотели доказать ему, что он не прав в своих высказываниях.
Все мы знаем, кто такие дагестанцы, они бегут, они боятся. На той неделе Хабиб сбежал с пресс-конференции, но ему не скрыться от меня. Не считаю, что он представляет Россию: он ни разу не поднимал флаг. Я поднимаю флаг Ирландии, а он России — нет
Конор Макгрегор
Кстати, Конор сам раскрыл название отеля, где решил остановиться. И продолжал жечь даже ночью. Он опубликовал очередной дерзкий твит, в котором дал понять, что готов встретиться со своими хейтерами.
В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля Ritz Carlton в центре Москвы. Скоро увидимся
Конор Макгрегор
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Однако твит он в итоге удалил, встреча с "фанатами" не состоялась. По крайней мере, пока...