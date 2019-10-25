Макгрегор болтает лишнее, особенно про Дагестан. Боец перепутал PR и реальность

Конор Макгрегор прилетел в Москву и устроил настоящее шоу. Всего за день он успел оскорбить Дагестан, поболеть за футбольный ЦСКА прямо на стадионе, заглянуть на шоу "Вечерний Ургант", оценить российское кино и собрать у своего отеля толпу фанатов Хабиба. Как ему это удаётся?

Конор прибыл в Москву по приглашению букмекерской конторы, которая организовала большую пресс-конференцию с его участием. На ней ирландец отжигал по полной:

В Дагестан я не поеду, даже если нужно будет в туалет сходить Конор Макгрегор Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Его пресс-конференцию даже попытались закончить досрочно. Оказалось, что ведущая просто не смогла перевести Конору вопрос про бой с Хабибом. Но в итоге всё обошлось, ответ журналисты услышали.

Я 888 раз видел видео, как можно было выйти из захвата. Что сказать, Хабиб — действительно умелый боец. Но во время реванша я исправлю все свои ошибки Конор Макгрегор

После официальной части мероприятия Макгрегор попытался быстро уехать, но толпа фанатов не дала ему это сделать. Поклонники ирландского бойца буквально перекрыли проезжую часть и заблокировали его машину. А затем устроили погоню за Макгрегором под крики "Конор! Конор!".

Тщеславный ирландец был настолько в восторге от культа собственной личности, что даже похвастался этим видео у себя в соцсетях. Что ж, спасибо за пиар Лайфа, Конор!

Затем Конор заглянул на главный спортивный телеканал страны "Матч ТВ", где ещё раз признался в любви Москве и в ненависти — Хабибу.

О чемпионе мира по виски, реванше с Хабибом и любви к России



Конор дал огня в прямом эфире «Все на Матч». Не обожгисьhttps://t.co/bsaovf9kzE pic.twitter.com/Cccuep0poX — Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2019

Я влюбился в Москву, в Россию, в людей. Говорят: "Из России с любовью". Я по-настоящему почувствовал эту любовь, для меня честь быть здесь Конор Макгрегор

Дела делами, а обед — по расписанию. Макгрегор вместе с супругой успел посетить роскошный ресторан в центре столицы с панорамным видом на Москву.

А прямиком оттуда ирландец неожиданно для многих отправился на "ВЭБ-арену", где московский ЦСКА играл с "Ференцварошем" в Лиге Европы. Даже несмотря на мудрые советы Макгрегора, армейцы уступили венгерской команде.

"В атаке пошире, в защите поуже"



Конор Макгрегор даёт советы московскому ЦСКА pic.twitter.com/eX1ClFLHZy — Life | Спорт (@sport_lf) October 24, 2019

Успел Конор заглянуть и в гости к Ивану Урганту. Выход в эфир выпуска с ирландцем планируется сегодня, 25 октября.

Кстати, именно в "Останкино" Макгрегор встретился с актёром Иваном Янковским и рассказал ему, что уже посмотрел новый фильм "Текст" и остался в восторге. Мы, конечно, поверили. Макгрегору наверняка понравились те самые эротические сцены, о которых говорила Собчак.

Вечером Макгрегор вернулся в отель "Ритц-Карлтон" в центре Москвы, где его уже поджидала толпа обиженных дагестанцев. Фанаты Хабиба (и не только) в папахах устроили осаду места, где остановился Макгрегор, и хотели доказать ему, что он не прав в своих высказываниях.

Все мы знаем, кто такие дагестанцы, они бегут, они боятся. На той неделе Хабиб сбежал с пресс-конференции, но ему не скрыться от меня. Не считаю, что он представляет Россию: он ни разу не поднимал флаг. Я поднимаю флаг Ирландии, а он России — нет Конор Макгрегор

Кстати, Конор сам раскрыл название отеля, где решил остановиться. И продолжал жечь даже ночью. Он опубликовал очередной дерзкий твит, в котором дал понять, что готов встретиться со своими хейтерами.

В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля Ritz Carlton в центре Москвы. Скоро увидимся Конор Макгрегор Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Однако твит он в итоге удалил, встреча с "фанатами" не состоялась. По крайней мере, пока...