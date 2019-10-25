"Без меня о вас забудут". Ибрагимович по-хамски попрощался с США

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В следующем сезоне 38-летний шведский супернападающий собирается вернуться в Европу.

Златан Ибрагимович провёл, возможно, последний матч в Америке. Его клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" в сумасшедшем дерби проиграл со счётом 3:5. Сам Ибра записал на свой счёт очередной гол.

Но, так как "Гэлакси" не смог победить, сезон для команды закончен, она вылетела из розыгрыша Кубка MLS. Ибрагимович после игры был очень недоволен судейством, а фанаты — его игрой. На это Златан ответил неприличным жестом, схватившись за пах. И, конечно, очередной порцией острот в адрес города, стадиона и всей лиги.

— Они там кое-что сказали. Ничего неуважительного, это как тренировка для меня. Стадион слишком маленький для меня. Я привык играть на 80-тысячных аренах. Это прогулка в парке. Я сделал "Лос-Анджелес" (соперник "Гэлакси". — Прим. ред.) знаменитым. Они должны быть счастливы. Только представьте, что меня тут не будет, — отрезал Ибрагимович.

В этом сезоне шведский нападающий наколотил 31 гол в 31 матче, но так и не смог добраться до трофея. В последнее время активно говорят о возвращении 38-летнего форварда в топ-чемпионат, и он, кажется, совсем не прочь уехать из США.

— Если я останусь, это будет хорошо для MLS, потому что весь мир будет смотреть эту лигу. Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое MLS, — заявил Златан.

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