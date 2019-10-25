"Без меня о вас забудут". Ибрагимович по-хамски попрощался с США

В следующем сезоне 38-летний шведский супернападающий собирается вернуться в Европу.

Златан Ибрагимович провёл, возможно, последний матч в Америке. Его клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" в сумасшедшем дерби проиграл со счётом 3:5. Сам Ибра записал на свой счёт очередной гол.

DÉJÀ VU ZLATAN@Ibra_official against LAFC. Never gets old. pic.twitter.com/2LEnASB4eX — LA Galaxy (@LAGalaxy) October 25, 2019

Но, так как "Гэлакси" не смог победить, сезон для команды закончен, она вылетела из розыгрыша Кубка MLS. Ибрагимович после игры был очень недоволен судейством, а фанаты — его игрой. На это Златан ответил неприличным жестом, схватившись за пах. И, конечно, очередной порцией острот в адрес города, стадиона и всей лиги.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw — CJ Fogler (@cjzero) October 25, 2019

— Они там кое-что сказали. Ничего неуважительного, это как тренировка для меня. Стадион слишком маленький для меня. Я привык играть на 80-тысячных аренах. Это прогулка в парке. Я сделал "Лос-Анджелес" (соперник "Гэлакси". — Прим. ред.) знаменитым. Они должны быть счастливы. Только представьте, что меня тут не будет, — отрезал Ибрагимович.

В этом сезоне шведский нападающий наколотил 31 гол в 31 матче, но так и не смог добраться до трофея. В последнее время активно говорят о возвращении 38-летнего форварда в топ-чемпионат, и он, кажется, совсем не прочь уехать из США.

— Если я останусь, это будет хорошо для MLS, потому что весь мир будет смотреть эту лигу. Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое MLS, — заявил Златан.

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