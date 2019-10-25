В Конора Макгрегора бросили бутылку на открытой тренировке в Москве

Ирландский боец успел уклониться от летящего предмета, а дебошира тут же вывели из здания.

Кажется, обиженные на слова Макгрегора дагестанцы всё же нашли возможность встретиться с ирландцем. На второй день в Москве Конор проводил открытую тренировку в отеле "Ритц-Карлтон" на Тверской. Во время занятия в ирландца из толпы полетела бутылка.

Боец успел уклониться от летящего предмета. Дебошира, который пытался что-то кричать в адрес Макгрегора, тут же вывела охрана.

После инцидента Конор ещё больше завёлся и начал обращаться к толпе с фразами: "Ну и кто тут трус? Вот он я, давайте, давайте".

Накануне Макгрегор во время пресс-конференции оскорблял Хабиба Нурмагомедова и весь Дагестан. Затем поклонники российского чемпиона UFC поджидали ирландца возле отеля, но он к ним не вышел.