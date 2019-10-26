Медведева жёстко рухнула после прыжка и влетела в борт на Гран-при Канады

Титулованная фигуристка после короткой программы на Skate Canada стала шестой, Александра Трусова пока идёт на третьем месте.

В Канаде начался второй этап Гран-при по фигурному катанию текущего сезона. В нём принимают участие три россиянки: Серафима Саханович, Александра Трусова и Евгения Медведева.

Внимание местной публики в первую очередь приковано к двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой, ведь она последние полтора года проживает именно в Торонто, а потому этот лёд для неё можно назвать практически домашним. Однако родное покрытие и родные трибуны не помогли двукратной серебряной призёрке Олимпиады чисто откатать свою программу. Медведева упала на тройном лутце, чем лишила себя многих баллов. Причём падение получилось в буквальном смысле болезненным: фигуристка пролетела несколько метров и врезалась спиной в борт, явно корчась от боли.

Фигуристка затем всё же сумела завершить программу. Однако падение и степ-аут на двойном акселе отбросили её лишь на шестое место. Даже безукоризненное исполнение каскада из тройного флипа и тройного тулупа её не спасло.

У Александры Трусовой всё получилось куда лучше: она безошибочно исполнила все части своей программы и набрала на 12 баллов больше Медведевой. Однако это принесло 15-летней спортсменке только третье место. Всё дело в том, что Трусова — королева четверных прыжков, а в короткой программе они запрещены. Поэтому у фигуристки есть все шансы уйти в отрыв завтра во время произвольной программы.

Выиграла же короткую программу японка Рика Кихира. Второй стала Ю Ен из Южной Кореи. Серафима Саханович расположилась вслед за Евгенией Медведевой — на седьмой строчке.

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