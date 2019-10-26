Медведева жёстко рухнула после прыжка и влетела в борт на Гран-при Канады

В Канаде начался второй этап Гран-при по фигурному катанию текущего сезона. В нём принимают участие три россиянки: Серафима Саханович, Александра Трусова и Евгения Медведева.
Внимание местной публики в первую очередь приковано к двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой, ведь она последние полтора года проживает именно в Торонто, а потому этот лёд для неё можно назвать практически домашним. Однако родное покрытие и родные трибуны не помогли двукратной серебряной призёрке Олимпиады чисто откатать свою программу. Медведева упала на тройном лутце, чем лишила себя многих баллов. Причём падение получилось в буквальном смысле болезненным: фигуристка пролетела несколько метров и врезалась спиной в борт, явно корчась от боли.
Фигуристка затем всё же сумела завершить программу. Однако падение и степ-аут на двойном акселе отбросили её лишь на шестое место. Даже безукоризненное исполнение каскада из тройного флипа и тройного тулупа её не спасло.
✨3F+3T✨ #EvgeniaMedvedeva pic.twitter.com/zOWVjPa6dk— beth🌻 (@beth_gifs) October 25, 2019
У Александры Трусовой всё получилось куда лучше: она безошибочно исполнила все части своей программы и набрала на 12 баллов больше Медведевой. Однако это принесло 15-летней спортсменке только третье место. Всё дело в том, что Трусова — королева четверных прыжков, а в короткой программе они запрещены. Поэтому у фигуристки есть все шансы уйти в отрыв завтра во время произвольной программы.
Выиграла же короткую программу японка Рика Кихира. Второй стала Ю Ен из Южной Кореи. Серафима Саханович расположилась вслед за Евгенией Медведевой — на седьмой строчке.
Skate Canada
Келоуна, Канада
Женщины
Короткая программа
- Рика Кихира (Япония) — 81,35
- Ю Ен (Южная Корея) — 78,22
- Александра Трусова (Россия) — 74,40
- Брэди Теннелл (США) — 72,92
- Габриэль Дэйлман (Канада) — 63,94
- Евгения Медведева (Россия) — 62,89
- Серафима Саханович (Россия) — 62,63
- Ким Йе Лим (Южная Корея) — 61,23
- Алексия Паганини (Швейцария) — 60,68
- Марин Хонда (Япония) — 59,20
- Алисия Пино (Канада) — 57,59
- Вероника Малле (Канада) — 51,90