Медведева жёстко рухнула после прыжка и влетела в борт на Гран-при Канады

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Титулованная фигуристка после короткой программы на Skate Canada стала шестой, Александра Трусова пока идёт на третьем месте.

В Канаде начался второй этап Гран-при по фигурному катанию текущего сезона. В нём принимают участие три россиянки: Серафима Саханович, Александра Трусова и Евгения Медведева.

Внимание местной публики в первую очередь приковано к двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой, ведь она последние полтора года проживает именно в Торонто, а потому этот лёд для неё можно назвать практически домашним. Однако родное покрытие и родные трибуны не помогли двукратной серебряной призёрке Олимпиады чисто откатать свою программу. Медведева упала на тройном лутце, чем лишила себя многих баллов. Причём падение получилось в буквальном смысле болезненным: фигуристка пролетела несколько метров и врезалась спиной в борт, явно корчась от боли.

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Фигуристка затем всё же сумела завершить программу. Однако падение и степ-аут на двойном акселе отбросили её лишь на шестое место. Даже безукоризненное исполнение каскада из тройного флипа и тройного тулупа её не спасло.

У Александры Трусовой всё получилось куда лучше: она безошибочно исполнила все части своей программы и набрала на 12 баллов больше Медведевой. Однако это принесло 15-летней спортсменке только третье место. Всё дело в том, что Трусова — королева четверных прыжков, а в короткой программе они запрещены. Поэтому у фигуристки есть все шансы уйти в отрыв завтра во время произвольной программы.

Выиграла же короткую программу японка Рика Кихира. Второй стала Ю Ен из Южной Кореи. Серафима Саханович расположилась вслед за Евгенией Медведевой — на седьмой строчке.

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Короткая программа

  1. Рика Кихира (Япония) — 81,35
  2. Ю Ен (Южная Корея) — 78,22
  3. Александра Трусова (Россия) — 74,40
  4. Брэди Теннелл (США) — 72,92
  5. Габриэль Дэйлман (Канада) — 63,94
  6. Евгения Медведева (Россия) — 62,89
  7. Серафима Саханович (Россия) — 62,63
  8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 61,23
  9. Алексия Паганини (Швейцария) — 60,68
  10. Марин Хонда (Япония) — 59,20
  11. Алисия Пино (Канада) — 57,59
  12. Вероника Малле (Канада) — 51,90
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