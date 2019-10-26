Кузнецов запустил дичайший камбэк "Вашингтона" в суперматче НХЛ — видео

"Столичные" к концу второго периода уступали "Ванкуверу" в четыре шайбы, однако сумели вырвать победу по буллитам.

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в матче регулярного чемпионата в гостях одержал суперволевую победу над "Ванкувер Кэнакс" — 6:5 Б.

Одним из главных творцов успеха "Кэпиталз" стал российский нападающий Евгений Кузнецов, открывший счёт в матче и положивший начало невероятному камбэку "столичных".

Уже на четвёртой минуте встречи Кузя, получив разрезающий пас от одноклубника Якуба Враны, без особого труда разобрался с голкипером "косаток" Якобом Маркстрёмом — 0:1.

Kuzy gets us on the board! pic.twitter.com/akmOCz10YZ — Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019

Благодаря игре в неравных составах хозяева льда довольно быстро отыгрались и вышли вперёд в счёте. В течение последующих четырёх минут нападающие Брок Босер (в большинстве) и Тим Шоллер (в меньшинстве) зажгли красный свет за воротами российского вратаря "Вашингтона" Ильи Самсонова — 2:1.

Первая половина второго периода выдалась просто кошмарной для команды Александра Овечкина. К 35-й минуте встречи "Вашингтон" проигрывал 1:5, пропустив за десять минут ещё трижды, отличились Элиас Петтерссон (26'), Тим Шоллер (34', дубль) и Джейк Виртанен (36').

Возрождение "Вашингтона" началось с гола, забитого на последней минуте второго периода Евгением Кузнецовым, оформившим дубль в матче, — 5:2.

На второй минуте третьего отрезка игры форвард "столичных" Ларс Эллер в меньшинстве забросил третью шайбу "Вашингтона" в этот вечер — 5:3. Через три минуты Михал Кемпни сокращает разрыв до минимума, и он же делает счёт равным — 5:5.

MICHAL KEMPNY AGAIN LADIES AND GENTS pic.twitter.com/2mfRppFtL8 — Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019

Игра перетекла в овертайм, но и там командам не удалось выявить победителя. Как это часто бывает, всё в таких случаях решают послематчевые броски. "Вашингтон" был убедительнее, реализовав два своих буллита против одного у "Ванкувера".

6:5 — "Кэпиталз" одерживает труднейшую победу, которая стала для подопечных Тодда Рирдена пятой в последних шести играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" — "Вашингтон Кэпиталз" — 5:6 Б (2:1; 3:1; 0:3; 0:0; 1:2)