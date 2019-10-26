Кузнецов запустил дичайший камбэк "Вашингтона" в суперматче НХЛ — видео

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в матче регулярного чемпионата в гостях одержал суперволевую победу над "Ванкувер Кэнакс" — 6:5 Б.
Одним из главных творцов успеха "Кэпиталз" стал российский нападающий Евгений Кузнецов, открывший счёт в матче и положивший начало невероятному камбэку "столичных".
Уже на четвёртой минуте встречи Кузя, получив разрезающий пас от одноклубника Якуба Враны, без особого труда разобрался с голкипером "косаток" Якобом Маркстрёмом — 0:1.
Kuzy gets us on the board! pic.twitter.com/akmOCz10YZ— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019
Благодаря игре в неравных составах хозяева льда довольно быстро отыгрались и вышли вперёд в счёте. В течение последующих четырёх минут нападающие Брок Босер (в большинстве) и Тим Шоллер (в меньшинстве) зажгли красный свет за воротами российского вратаря "Вашингтона" Ильи Самсонова — 2:1.
Первая половина второго периода выдалась просто кошмарной для команды Александра Овечкина. К 35-й минуте встречи "Вашингтон" проигрывал 1:5, пропустив за десять минут ещё трижды, отличились Элиас Петтерссон (26'), Тим Шоллер (34', дубль) и Джейк Виртанен (36').
Возрождение "Вашингтона" началось с гола, забитого на последней минуте второго периода Евгением Кузнецовым, оформившим дубль в матче, — 5:2.
2️⃣goal night for Kuz #CapsNucks pic.twitter.com/jlgVLdht17— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019
На второй минуте третьего отрезка игры форвард "столичных" Ларс Эллер в меньшинстве забросил третью шайбу "Вашингтона" в этот вечер — 5:3. Через три минуты Михал Кемпни сокращает разрыв до минимума, и он же делает счёт равным — 5:5.
MICHAL KEMPNY AGAIN LADIES AND GENTS pic.twitter.com/2mfRppFtL8— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019
Игра перетекла в овертайм, но и там командам не удалось выявить победителя. Как это часто бывает, всё в таких случаях решают послематчевые броски. "Вашингтон" был убедительнее, реализовав два своих буллита против одного у "Ванкувера".
.@backstrom19 says goodnight to this game pic.twitter.com/eBVFr0dtC6— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 26, 2019
6:5 — "Кэпиталз" одерживает труднейшую победу, которая стала для подопечных Тодда Рирдена пятой в последних шести играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Ванкувер Кэнакс" — "Вашингтон Кэпиталз" — 5:6 Б (2:1; 3:1; 0:3; 0:0; 1:2)