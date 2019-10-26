Головин отрезал трёх соперников одним гениальным голевым пасом – видео

Точная передача российского полузащитника стала решающей в игре "Монако" против "Нанта".

Французский "Монако" потихоньку поднимается с колен, и Александр Головин принимает непосредственное участие в возрождении именитого клуба. В игре против "Нанта" российский полузащитник помог решить исход матча. На 22-й минуте Головин выдал проникающий пас на Бен-Йеддера, отрезав сразу троих соперников. Форвард плохо принял мяч, лишив себя преимущества, но затем исправил ситуацию и забил гол.

Головин вернулся после дисквалификации и выдал шикарную голевую в игре против «Нанта». Саня, красавчик 👏



А матч смотрим тут:https://t.co/YqJV8GMd8Y pic.twitter.com/oUhEld7ZCS — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019

В итоге этот мяч стал победным для "Монако", матч завершился со счётом 1:0. Монегаски одержали первую гостевую победу в сезоне, причём обыграли не абы кого, а одного из лидеров чемпионата ("Нант" идёт на втором месте вслед за ПСЖ).

Теперь турнирная ситуация для "Монако" выглядит более радужно, чем в начале сезона. Из зоны вылета парни Леонарду Жардима поднялись уже на восьмое место.

Головин играет далеко не последнюю роль в построении командной игры. В этом сезоне на его счету два гола и столько же результативных передач.