Футболисты "Ахмата" и "Арсенала" устроили побоище в центре поля

Выяснение отношений на кулаках завершилось тремя красными карточками для участников инцидента.

Матч "Ахмата" и "Арсенала" в молодёжном первенстве России по футболу был прерван из-за драки. Игроки обеих команд принялись выяснять отношения запрещёнными способами под занавес первого тайма. После фола игрока "Арсенала" грозненцы начали нападать на соперника. К центральному кругу в итоге сбежались даже запасные.

Драка в матче молодежек Ахмат - Арсенал pic.twitter.com/SHZekxc5cX — Морковка Нигана (@NeganandLucil) October 26, 2019

Через некоторое время потушить страсти удалось арбитрам встречи. После инцидента главный судья удалил трёх футболистов — одного у "Арсенала" и двух у "Ахмата".

"Арсенал" в итоге одержал победу в этом матче со счётом 3:1.