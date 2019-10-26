Худшая команда России сотворила чудо сразу после увольнения тренера

"Тамбов" уже без Александра Григоряна неожиданно победил "Уфу", да ещё и сделал это со счётом 3:0.

Уход Александра Григоряна с поста главного тренера "Тамбова", кажется, пошёл команде на пользу. Абсолютный аутсайдер Российской премьер-лиги, который до этого проиграл четыре матча подряд, неожиданно добился победы в первой же игре после отставки наставника.

Причём сделали это "тамбовские волки" максимально уверенно, забив в ворота соперника три безответных гола. Да и какого соперника — "Уфы", которая в этом сезоне регулярно портит нервы фаворитам, но продолжает играть в Робина Гуда, раздавая очки "бедным".

Эта победа стала для "Тамбова", само собой, первой разгромной в этом сезоне. Ещё вчера "волки" были беспросветным аутсайдером турнирной таблицы, а теперь у них одинаковое количество очков с московским "Динамо" — по 11. Так можно и из подвала РПЛ выбраться.

РПЛ, 14-й тур.

"Тамбов" — "Уфа" — 3:0.

Голы: Костюхов 12' (1:0), Обухов 63' (2:0), Ойеволе 66' (3:0).