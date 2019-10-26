Защитник сборной России наглядно показал, за что его любит Черчесов

Игрок "Ахмата" Андрей Семёнов открыл счёт в матче с "Арсеналом" мощным ударом головой.

Защитник сборной России по футболу Андрей Семёнов отличился голом в матче Российской премьер-лиги. 30-летний игрок "Ахмата" выпрыгнул выше всех в чужой штрафной в игре с "Арсеналом". Туляки просто не успели прикрыть высокого и мощного футболиста, который мощным кивком головы отправил мяч в ворота.

Наверняка этот гол понравился главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который регулярно вызывает Семёнова в национальную команду. Ведь специалист всегда требует от своих подопечных именно этого: играть до конца и никогда не выключаться из борьбы.

Однако принести победу своей команде Семёнов не смог. Юркий форвард "Арсенала" Эван Кангва во втором тайме сравнял счёт.

В итоге встреча завершилась с мирным счётом 1:1. Повторения "военных действий", которые случились в игре молодёжных составов этих же команд, не случилось.

"Ахмат" теряет шанс подняться из зоны стыковых матчей, а "Арсенал" упускает возможность вплотную подобраться к еврокубкам. Грозненцы идут в таблице 14-ми, туляки на девятом месте.

РПЛ, 14-й тур.

"Ахмат" — "Арсенал" — 1:1.

Голы: Семёнов 20' (1:0), Кангва 76' (1:1).