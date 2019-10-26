"Не дерусь с допингистами". Макгрегор послал подальше лучшего друга Хабиба

Отец Хабиба Нурмагомедова предложил ирландцу подраться с другим членом его команды.

Реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пока проходит только в голове ирландца. Команда российского бойца на такую авантюру не соглашается, вопрошая, какой смысл драться с тем, кто сдался. Вместо этого отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов предложил Конору другого оппонента — бойца UFC Ислама Махачева.

— Дайте Исламу Махачеву Конора. У меня есть другой план, что с ним делать! На протяжении многих лет я говорил, что буду делать, а потом делал. Это будет раунд внизу, в партере, второй раунд — смешанный стиль, а в третьем мы будем избивать его стойке, — написал Абдулманап Нурмагомедов.

Однако ирландец в присущей ему дерзкой манере отказался от поединка с лучшим другом Хабиба. По словам Макгрегора, драться со спортсменами, уличёнными в употреблении допинга, не в его стиле.

— Абдулманап, я уважаю ваши методы тренировок и то, чего вы достигли. Но я смеюсь над мальчиком, подносящим воду, и диетологом Исламом Махачевым, когда думаю о нём как об оппоненте. Я не вступаю в спортивные схватки с теми, кто употреблял стероиды. Это ваш сын, Абдулманап, средний сын. А мне нужен старший, — ответил Конор Макгрегор.

To Abdulmanap..

I respect your training methods and what you have done.

But I laugh at water boy and team nutritionist Islam Makhachev as an opponent.

I do not engage in sport combat with convicted steroid cheats.

It is your son Abdul! Your middle son.

I already got your eldest. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 26, 2019

В биографии Ислама Махачева действительно был эпизод, о котором говорит Макгрегор. В 2016 году бойца отстранили от соревнований, потому что нашли в его крови мельдоний. Оказалось, что друг Хабиба употреблял этот препарат для лечения аритмии сердца. После этого Махачеву снова разрешили выходить в октагон. В настоящее время его профессиональный рекорд в UFC таков: семь побед и одно поражение.

Макгрегор продолжает находиться в Москве. В российской столице он уже опоздал на пару часов на пресс-конференцию, рассказал о своём подарке Путину, анонсировал возвращение в UFC, наехал на Хабиба и заявил о возможном реванше в Москве, пообещал прикупить жильё в России, жёстко прошёлся по Дагестану, собрался болеть за нашу сборную на ЧЕ-2020.

А рассерженные фанаты Хабиба не только ждали Конора у его отеля, но и попытались напасть на него во время открытой тренировки, метнув в ирландца бутылку.