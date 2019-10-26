"Кокаинщик" Ерёменко вернул "Ростову" белую полосу

Финский полузащитник оформил дубль в игре с "Сочи", но один гол у него отобрали.

После возвращения из кокаинового бана Роман Еремёнко внезапно оказался не нужен "Спартаку". Однако, отправившись в качестве "сбитого лётчика" в "Ростов", финн снова зарекомендовал себя как один из лучших игроков чемпионата России. В сегодняшнем матче с "Сочи" он подтвердил это реноме.

После кошмарного матча с "Зенитом" (1:6) "Ростову" было жизненно необходимо прийти в себя. И в качестве спасителя выступил именно Ерёменко. Сначала финн завершил эффектную комбинацию, а затем решил эпизод самостоятельно.

Второй мяч в официальном протоколе встречи записали как автогол защитника "Сочи" Эльмира Набиуллина, но перформанса Еремёнко это не отменяет. Именно благодаря ему "Ростов" побеждает, сравнивается по очкам с лидерами чемпионата "Зенитом" и "Локомотивом" (по 29) и забывает о чёрной полосе, начиная новую — белую.

РПЛ, 14-й тур.

"Ростов" — "Сочи" — 2:0.

Голы: Еремёнко 41' (1:0), Набиуллин 79' (2:0, автогол).