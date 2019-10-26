Горячий финский гонщик разнёс машину после "поцелуя стены" в Мексике

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас не справился с управлением в самом последнем повороте трассы.

Квалификация Гран-при Мексики "Формулы-1" не смогла завершиться без инцидентов. В самом последнем повороте, всего за пару секунд до клетчатого флага, свою машину разбил финский гонщик Валттери Боттас. Пилот команды Mercedes "поцеловал стену", оставив обломки своего болида лежать на обочине.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay 👍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Сам Боттас в аварии не пострадал, а вот другие пилоты из-за жёлтых флагов не смогли улучшить времена своих кругов. Поэтому победителем квалификации практически без борьбы стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Второе и третье место завоевали представители Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель соответственно.

BREAKING: It's Max in Mexico!



He takes his second career pole, with the Ferraris behind#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/VxdsTzcKyW — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Партнёр Боттаса Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке, а российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Max loves Mexico, doesn't he?! He qualifies ahead of the Ferraris#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aFjBhWiz51 — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Главное событие Гран-при Мексики — сама гонка — состоится завтра, 27 октября, в 22:10 по московскому времени.