Это космос! 15-летняя Трусова шокировала Канаду двумя мировыми рекордами

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На первом для себя взрослом этапе Гран-при 15-летняя спортсменка исполнила три четверных прыжка и побила два мировых рекорда.

В Канаде завершился второй этап Гран-при в женском одиночном катании. Как и неделю назад в США, здесь тоже произвела фурор подопечная Этери Тутберидзе. Однако это была уже совсем другая фигуристка: не Анна Щербакова, а Александра Трусова.

15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле. Она чисто исполнила три четверных прыжка (лутц и два тулупа) и набрала больше 166 баллов, что является новым мировым рекордом.

По сумме двух программ у Трусовой 241 балл, и это тоже новый мировой рекорд! Причём юная спортсменка отобрала эти достижения не у кого-нибудь, а у самой себя, просто подняв планку.

В итоге Трусова оторвалась от второго места более чем на 10 баллов, хотя после короткой программы была лишь третьей. И это всё притом, что самый первый четверной прыжок фигуристке не удался, она с него упала. Однако безукоризненно выполненные остальные элементы программы, которая является самой сложной в мире, позволили ей с лёгкостью выиграть первый взрослый этап Гран-при — Skate Canada. Евгения Медведева заняла пятое место, Серафима Саханович стала восьмой.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Итоговое положение

  1. Александра Трусова (Россия) — 241,02 (мировой рекорд)
  2. Рика Кихира (Япония) — 230,33
  3. Ю Ен (Южная Корея) — 217,49
  4. Брэди Теннелл (США) — 211,31
  5. Евгения Медведева (Россия) — 209,62
  6. Марин Хонда (Япония) — 179,26
  7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 176,93
  8. Серафима Саханович (Россия) — 175,97
  9. Алексия Паганини (Швейцария) — 166,20
  10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 164,34
  11. Алисия Пино (Канада) — 161,37
  12. Вероника Малле (Канада) — 147,79

Произвольная программа

  1. Александра Трусова (Россия) — 166,62 (мировой рекорд)
  2. Рика Кихира (Япония) — 148,98
  3. Евгения Медведева (Россия) — 146,73
  4. Ю Ен (Южная Корея) — 139,27
  5. Брэди Теннелл (США) — 138,39
  6. Марин Хонда (Япония) — 120,06
  7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 115,70
  8. Серафима Саханович (Россия) — 113,34
  9. Алексия Паганини (Швейцария) — 105,52
  10. Алисия Пино (Канада) — 103,78
  11. Габриэль Дэйлман (Канада) — 100,40
  12. Вероника Малле (Канада) — 95,59
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