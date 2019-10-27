Это космос! 15-летняя Трусова шокировала Канаду двумя мировыми рекордами

На первом для себя взрослом этапе Гран-при 15-летняя спортсменка исполнила три четверных прыжка и побила два мировых рекорда.

В Канаде завершился второй этап Гран-при в женском одиночном катании. Как и неделю назад в США, здесь тоже произвела фурор подопечная Этери Тутберидзе. Однако это была уже совсем другая фигуристка: не Анна Щербакова, а Александра Трусова.

15-летняя спортсменка в произвольной программе буквально улетела в космос, оставив всех своих конкуренток на земле. Она чисто исполнила три четверных прыжка (лутц и два тулупа) и набрала больше 166 баллов, что является новым мировым рекордом.

Just like that! Alexandra Trusova lays down an astonishing technical content to take the Free Skating! 🙌#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/oW9xSzFMbl — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 26, 2019

По сумме двух программ у Трусовой 241 балл, и это тоже новый мировой рекорд! Причём юная спортсменка отобрала эти достижения не у кого-нибудь, а у самой себя, просто подняв планку.

В итоге Трусова оторвалась от второго места более чем на 10 баллов, хотя после короткой программы была лишь третьей. И это всё притом, что самый первый четверной прыжок фигуристке не удался, она с него упала. Однако безукоризненно выполненные остальные элементы программы, которая является самой сложной в мире, позволили ей с лёгкостью выиграть первый взрослый этап Гран-при — Skate Canada. Евгения Медведева заняла пятое место, Серафима Саханович стала восьмой.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Итоговое положение

Александра Трусова (Россия) — 241,02 (мировой рекорд) Рика Кихира (Япония) — 230,33 Ю Ен (Южная Корея) — 217,49 Брэди Теннелл (США) — 211,31 Евгения Медведева (Россия) — 209,62 Марин Хонда (Япония) — 179,26 Ким Йе Лим (Южная Корея) — 176,93 Серафима Саханович (Россия) — 175,97 Алексия Паганини (Швейцария) — 166,20 Габриэль Дэйлман (Канада) — 164,34 Алисия Пино (Канада) — 161,37 Вероника Малле (Канада) — 147,79

Произвольная программа