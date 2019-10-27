Гейша Медведева почти отмылась от позора экстрачистым прокатом

В произвольной программе на Skate Canada фигуристка уступила только двум соперницам.

После кошмарной короткой программы на почти домашнем этапе Гран-при в Канаде, где Евгения Медведева упала с тройного лутца, недокрутила тройной тулуп и допустила степ-аут на двойной акселе, фигуристке удалось реабилитироваться.

Произвольная программа у двукратной чемпионки мира и Европы получилась гораздо лучше. Медведева безупречно исполнила все элементы, включая сложный каскад тройной сальхов — тройной риттбергер.

Минимальное снижение баллов фигуристка схлопотала лишь за неверное ребро на тройном лутце. В остальном же фанаты спортсменки впервые увидели чисто исполненную произвольную программу под саундтрек из фильма "Мемуары гейши", к которой двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр готовилась целых два года.

Безукоризненный прокат Медведевой позволил ей занять в произвольной программе третье место. Фигуристка уступила только японке Рике Кихире и рекордсменке Гиннеса Александре Трусовой.

Однако катастрофическое выступление в короткой программе создало для Медведевой слишком большое отставание от конкуренток. Поэтому по сумме двух программ она не смогла подняться выше пятого места.

Тем не менее выступление в произвольной программе, где Медведева меньше трёх баллов не добрала до личного рекорда, говорит о том, что подопечную Брайна Орсера ещё рано сбрасывать со счётов в этом сезоне. В ближайшее время двукратную чемпионку мира и Европы можно будет увидеть на этапе Гран-при в России, который пройдёт в Москве с 15 по 17 ноября.

Напомним, что победительницей Гран-при Канады стала Александра Трусова, одержавшая победу с двумя мировыми рекордами.