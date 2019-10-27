"Каролина" расправилась с "Чикаго" благодаря дублю нашего хоккеиста

"Каролина Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома со счётом 4:0 переиграла "Чикаго Блэкхокс".

Двумя заброшенными шайбами в составе "ураганов" отметился нападающий Андрей Свечников. Россиянин на пятой минуте матча в большинстве счёт открыл, он же и поставил точку в игре за минуту до её окончания.

Из одноклубников поддержали Свечникова в этот вечер нападающий Нино Нидеррайтер и капитан "ураганов" Джордан Стаал, забросившие по шайбе. Благодаря домашней победе "Каролина" прерывает серию из трёх поражений. Для "Чикаго" эта неудача стала четвёртой кряду.

Всего Свечников принял участие в 11 играх в текущем сезоне. На счету 19-летнего россиянина три гола и семь результативных передач.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

"Каролина Харрикейнз" — "Чикаго Блэкхокс" — 4:0 (1:0; 1:0; 2;0)