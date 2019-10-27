Опубликовано историческое выступление 15-летней Трусовой на турнире в Канаде

Юная фигуристка побила два мировых рекорда, исполнив три четверных прыжка на Skate Canada.

15-летняя фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на своём первом этапе Гран-при среди взрослых. На сайте Первого канала опубликовали видео с её фантастическим выступлением в Канаде.

— Часто срываю первый прыжок. Так получилось и в этот раз. Но хорошо, что после падения я удачно завершила своё выступление, — призналась Александра.

Отметим, что за произвольную программу Трусова получила рекордные 166,62 балла, а по сумме двух прокатов — 241,02, что также является рекордом.

Евгения Медведева на этом же турнире стала пятой, а Серафима Саханович — восьмой.