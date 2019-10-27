Карпин — о второй беременности жены: Вдул так вдул!

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин у себя в "Инстаграме" сообщил о скором прибавлении в семействе.

— Вдул так вдул. Часть вторая. И мы опять счастливы, — так прокомментировал Карпин беременность своей супруги Дарьи.

Таким образом Валерий Георгиевич уже высказывается не в первый раз. Летом прошлого года российский тренер фразой "вдул так вдул" комментировал первую беременность жены. В сентябре 2018-го супруга подарила ему дочку. Пол будущего же малыша пока не называется.

Отметим, что для Карпина это будет уже пятый ребёнок. У него также есть три дочки: Вероника (внебрачная), Мария и Валерия (от первого брака).