Самый возрастной игрок "Зенита" положил эффектный гол в Самаре

"Зенит" в Самаре победил "Крылья Советов" со счётом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата страны.

Сине-бело-голубые уверенно провели эту встречу: больше владели мячом и нанесли 12 ударов в створ ворот. Первый гол был забит на 28-й минуте 36-летним Юрием Жирковым. И каким получился удар игрока сборной России!

Уже в компенсированное арбитром время вышедший на замену Артём Дзюба сделал счёт на табло — 2:0.

Таким образом, команда Сергея Семака продолжает лидировать в турнирной таблице с 32 очками. У самарского клуба — 17 очков и седьмое место.

РПЛ. 14-й тур

"Крылья Советов" — "Зенит" — 0:2

Голы: Жирков 28' (0:1), Дзюба 90+4' (0:2)