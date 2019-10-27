"Спартак" зря похоронили! Молодой тренер уделал опытного Сёмина у него же дома

Красно-белые разгромили лидера чемпионата России в Черкизове, забив три безответных гола.

Яркой получилась встреча 14-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком". Правда, увидеть первые минуты матча смогли только болельщики, пришедшие на стадион. Те, кто решил посмотреть дерби по телевизору, увидели игру только с 12-й минуты. Всё дело в том, что по "Матч ТВ" не успел закончиться баскетбол, а потом был запущен рекламный блок.

Однако голы никто не просмотрел. Счёт был открыт лишь на 57-й минуте усилиями Эсекьеля Понсе. И гол футболисты народной команды праздновали очень бурно.

А уже следом Йордан Ларссон оформил дубль, сделав счёт разгромным — 3:0!

Таким образом, "Локомотив" упускает лидерство и становится третьим с 29 очками. "Спартак" же поднимается сразу на три позиции выше с 18 очками.

РПЛ. 14-й тур.

"Локомотив" — "Спартак" — 0:3.

Голы: Понсе 57' (0:1), Ларссон 79' (0:2), Ларссон 81' (0:3).