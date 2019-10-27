Проклятый октябрь ЦСКА. Армейцы не забили пенальти и провалили матч с "Динамо"

Московские армейцы в этом месяце не одержали ни одной победы. Ко всему прочему, это уже второе домашнее поражение на неделе.

"Динамо" под руководством молодого Кирилла Новикова смогло обыграть ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит лишь на 85-й минуте. Автором мяча стал Клинтон Н'Жье.

Правда, армейцы в первом тайме могли отличиться благодаря пенальти, назначенному в ворота Антона Шунина. Однако Никола Влашич пробил мимо ворот.

Команда Виктора Гончаренко оказывается на пятом месте с 26 очками. "Динамо" же одерживает первую победу с августа и поднимается на 13-е место.

В параллельном матче "Спартак" в Черкизове разгромил "Локомотив".

РПЛ. 14-й тур.

ЦСКА — "Динамо" — 0:1.

Голы: Н'Жье 85' (0:1).