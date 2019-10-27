ХК "Спартак" впервые в сезоне одержал четыре победы подряд

Спартаковцы быстро повели в счёте, уже на третьей минуте матча, наказав динамовцев за удаление, отличился Александр Хохлачёв — 1:0.
Илья Зубов на 17-й минуте встречи увеличил преимущество красно-белых.
А на старте второй двадцатиминутки Ансель Галимов отправил третью шайбу в ворота соперника, заставив рижан поменять вратаря — 3:0.
Гости в третьем периоде усилиями Виталия Павлова и Робертса Липсбергса сумели сократить отставание до минимума, но финальный штурм рижанам не удался. 3:2 — "Спартак" одерживает четвёртую подряд победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
- "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Рига) — 3:2.
- "Сибирь" (Новосибирск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:2 ОТ.
- "Авангард" (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б.
- "Витязь" (Подольск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 2:4.
- "Динамо" (Минск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:3 ОТ.