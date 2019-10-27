ХК "Спартак" впервые в сезоне одержал четыре победы подряд

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Фото © Twitter/КХЛ

Подопечные Олега Знарка в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 обыграли рижское "Динамо".

Спартаковцы быстро повели в счёте, уже на третьей минуте матча, наказав динамовцев за удаление, отличился Александр Хохлачёв — 1:0.

Илья Зубов на 17-й минуте встречи увеличил преимущество красно-белых.

А на старте второй двадцатиминутки Ансель Галимов отправил третью шайбу в ворота соперника, заставив рижан поменять вратаря — 3:0.

Гости в третьем периоде усилиями Виталия Павлова и Робертса Липсбергса сумели сократить отставание до минимума, но финальный штурм рижанам не удался. 3:2 — "Спартак" одерживает четвёртую подряд победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

  • "Спартак" (Москва) — "Динамо" (Рига) — 3:2.
  • "Сибирь" (Новосибирск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:2 ОТ.
  • "Авангард" (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 Б.
  • "Витязь" (Подольск) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 2:4.
  • "Динамо" (Минск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 2:3 ОТ.
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